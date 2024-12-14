https://ria.ru/20241214/er-1989247215.html

Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР

Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР - РИА Новости, 14.12.2024

Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР

Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генерального совета "Единой России", сообщается на официальном сайте партии. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:39

2024-12-14T19:39

2024-12-14T20:06

единая россия

россия

севастополь

московская область (подмосковье)

владимир путин

программа "время героев"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генерального совета "Единой России", сообщается на официальном сайте партии.Членами генсовета "Единой России" стали: герой РФ, депутат заксобрания города Севастополь Роман Кулаков; кавалер трех орденов Мужества, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков; Герой РФ, заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД" Владимир Сайбель; кавалер трех орденов Мужества, председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241214/putin-1989225674.html

https://ria.ru/20241214/geroi-1989209075.html

россия

севастополь

московская область (подмосковье)

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единая россия, россия, севастополь, московская область (подмосковье), владимир путин, программа "время героев"