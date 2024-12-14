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Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
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19:39 14.12.2024 (обновлено: 20:06 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/er-1989247215.html
Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР
Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР
Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генерального совета "Единой России", сообщается на официальном сайте партии. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:39
2024-12-14T20:06
единая россия
россия
севастополь
московская область (подмосковье)
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генерального совета "Единой России", сообщается на официальном сайте партии.Членами генсовета "Единой России" стали: герой РФ, депутат заксобрания города Севастополь Роман Кулаков; кавалер трех орденов Мужества, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков; Герой РФ, заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД" Владимир Сайбель; кавалер трех орденов Мужества, председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241214/putin-1989225674.html
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россия
севастополь
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единая россия, россия, севастополь, московская область (подмосковье), владимир путин, программа "время героев"
Единая Россия, Россия, Севастополь, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Программа "Время героев"
Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР

В состав генсовета ЕР вошли четыре участника программы "Время героев"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генерального совета "Единой России", сообщается на официальном сайте партии.
Членами генсовета "Единой России" стали: герой РФ, депутат заксобрания города Севастополь Роман Кулаков; кавалер трех орденов Мужества, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков; Герой РФ, заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД" Владимир Сайбель; кавалер трех орденов Мужества, председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев"
Вчера, 16:16
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин предложил расширять проект "Время героев"
Вчера, 15:06
 
Единая РоссияРоссияСевастопольМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
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