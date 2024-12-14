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"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/er-1989232691.html
"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО
"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО - РИА Новости, 14.12.2024
"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО
Партия "Единая Россия" на съезде политсилы в субботу включила в народную программу новое направление, которое будет отвечать за поддержку участников специальной РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:17
2024-12-14T17:17
специальная военная операция на украине
единая россия
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде политсилы в субботу включила в народную программу новое направление, которое будет отвечать за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
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единая россия, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Россия, Общество
"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО

"Единая Россия" включила в народную программу поддержку бойцов СВО и их семей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде политсилы в субботу включила в народную программу новое направление, которое будет отвечать за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЕдиная РоссияРоссияОбщество
 
 
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