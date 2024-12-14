https://ria.ru/20241214/er-1989232691.html

"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО

"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО - РИА Новости, 14.12.2024

"Единая Россия" включила в народную программу поддержку участников СВО

Партия "Единая Россия" на съезде политсилы в субботу включила в народную программу новое направление, которое будет отвечать за поддержку участников специальной РИА Новости, 14.12.2024

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2024-12-14T17:17

2024-12-14T17:17

специальная военная операция на украине

единая россия

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде политсилы в субботу включила в народную программу новое направление, которое будет отвечать за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989228587.html

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единая россия, россия, общество