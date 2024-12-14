https://ria.ru/20241214/er-1989217055.html

"Единая Россия" всегда уважала своих оппонентов, заявил Путин

"Единая Россия" всегда уважала своих оппонентов, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

"Единая Россия" всегда уважала своих оппонентов, заявил Путин

"Единая Россия" всегда уважала своих оппонентов, какой бы острой ни была полемика, в этом проявляется ее зрелость, заявил президент России Владимир Путин в ходе РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:39

2024-12-14T15:39

2024-12-14T15:39

политика

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" всегда уважала своих оппонентов, какой бы острой ни была полемика, в этом проявляется ее зрелость, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда партии. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР. "Партия, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов, тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемое преимущество", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что это преимущество "нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам". "Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать. Постоянно", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20241214/rossiya-1989216897.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, единая россия