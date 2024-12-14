"Единая Россия" всегда уважала своих оппонентов, заявил Путин
Путин заявил, что ЕР всегда уважала своих оппонентов, демонстрируя зрелость
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" всегда уважала своих оппонентов, какой бы острой ни была полемика, в этом проявляется ее зрелость, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда партии.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
"Партия, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов, тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемое преимущество", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что это преимущество "нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам".
"Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать. Постоянно", - отметил глава государства.