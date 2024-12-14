https://ria.ru/20241214/er-1989206972.html

В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия"

В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия" - РИА Новости, 14.12.2024

В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия"

Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве в субботу на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:53

2024-12-14T14:53

2024-12-14T20:48

москва

единая россия

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989253464_0:55:3138:1820_1920x0_80_0_0_c1853529416238e2172ddf8731ed7927.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве в субботу на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия"."Уважаемые делегаты и гости съезда, по данным регистрации из 581 делегата XXII съезда партии присутствуют 518 делегатов, что составляет более половины от общего числа делегатов, кворум соответственно имеется. Предлагаю начать работу пленарного заседания съезда", - сказал Медведев и поставил вопрос на голосование.По итогам голосования вопрос был поддержан единогласно.Делегаты, кроме того, утвердили предложенные повестку и регламент съезда, а также подтвердили полномочия рабочих органов - счетной, мандатной, редакционной комиссий и секретариата съезда.Председатель партии отметил, что накануне пленарного заседания состоялось совместное заседание Высшего и Генерального советов партии, на котором предложения по проектам повестки и решений съезда были поддержаны."Пленарное заседание XXII съезда партии "Единая Россия" объявляется открытым", - подытожил Медведев.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html

https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, единая россия, россия, политика