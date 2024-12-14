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В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия" - РИА Новости, 14.12.2024
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14:53 14.12.2024 (обновлено: 20:48 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/er-1989206972.html
В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия"
В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия" - РИА Новости, 14.12.2024
В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия"
Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве в субботу на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:53
2024-12-14T20:48
москва
единая россия
россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве в субботу на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия"."Уважаемые делегаты и гости съезда, по данным регистрации из 581 делегата XXII съезда партии присутствуют 518 делегатов, что составляет более половины от общего числа делегатов, кворум соответственно имеется. Предлагаю начать работу пленарного заседания съезда", - сказал Медведев и поставил вопрос на голосование.По итогам голосования вопрос был поддержан единогласно.Делегаты, кроме того, утвердили предложенные повестку и регламент съезда, а также подтвердили полномочия рабочих органов - счетной, мандатной, редакционной комиссий и секретариата съезда.Председатель партии отметил, что накануне пленарного заседания состоялось совместное заседание Высшего и Генерального советов партии, на котором предложения по проектам повестки и решений съезда были поддержаны."Пленарное заседание XXII съезда партии "Единая Россия" объявляется открытым", - подытожил Медведев.
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html
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москва, единая россия, россия, политика
Москва, Единая Россия, Россия, Политика
В Москве стартовал съезд партии "Единая Россия"

Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДелегаты перед началом XXII съезда партии "Единая Россия"
Делегаты перед началом XXII съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Делегаты перед началом XXII съезда партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве в субботу на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия".
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"Уважаемые делегаты и гости съезда, по данным регистрации из 581 делегата XXII съезда партии присутствуют 518 делегатов, что составляет более половины от общего числа делегатов, кворум соответственно имеется. Предлагаю начать работу пленарного заседания съезда", - сказал Медведев и поставил вопрос на голосование.
По итогам голосования вопрос был поддержан единогласно.
Делегаты, кроме того, утвердили предложенные повестку и регламент съезда, а также подтвердили полномочия рабочих органов - счетной, мандатной, редакционной комиссий и секретариата съезда.
Председатель партии отметил, что накануне пленарного заседания состоялось совместное заседание Высшего и Генерального советов партии, на котором предложения по проектам повестки и решений съезда были поддержаны.
"Пленарное заседание XXII съезда партии "Единая Россия" объявляется открытым", - подытожил Медведев.
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