Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний"
Делегаты съезда ЕР приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлаготворительная акция "Елка желаний" в Центральном исполкоме "Единой России"
Благотворительная акция "Елка желаний" в Центральном исполкоме "Единой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Делегаты съезда партии "Единая Россия" приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе "Движения первых".
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
«
"Участие в "Ёлке желаний" — это возможность совершить чудо для детей в возрасте от 3 до 17 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Новогодние подарки ребятам подготовят делегаты ежегодного съезда партии "Единая Россия": губернаторы, сенаторы, парламентарии, общественные и политические деятели и многие другие. Снять открытки с желаниями делегаты могли в Национальном центре "Россия" 14 декабря. К акции присоединились губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Воронежской области Александр Гусев, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Юрий Нестеренко и другие", - говорится в сообщении.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В этом году к акции уже присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
5 декабря, 18:32