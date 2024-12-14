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Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 14.12.2024
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21:05 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/elka-1989256255.html
Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний"
Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 14.12.2024
Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний"
Делегаты съезда партии "Единая Россия" приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе "Движения первых". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:05
2024-12-14T21:05
общество
россия
рязанская область
воронежская область
павел малков
александр гусев (губернатор)
сергей кузнецов (архитектор)
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Делегаты съезда партии "Единая Россия" приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе "Движения первых". В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". "Участие в "Ёлке желаний" — это возможность совершить чудо для детей в возрасте от 3 до 17 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Новогодние подарки ребятам подготовят делегаты ежегодного съезда партии "Единая Россия": губернаторы, сенаторы, парламентарии, общественные и политические деятели и многие другие. Снять открытки с желаниями делегаты могли в Национальном центре "Россия" 14 декабря. К акции присоединились губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Воронежской области Александр Гусев, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Юрий Нестеренко и другие", - говорится в сообщении. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В этом году к акции уже присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20241205/putin-1987593785.html
россия
рязанская область
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общество, россия, рязанская область, воронежская область, павел малков, александр гусев (губернатор), сергей кузнецов (архитектор), единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Рязанская область, Воронежская область, Павел Малков, Александр Гусев (губернатор), Сергей Кузнецов (архитектор), Единая Россия, Госдума РФ
Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний"

Делегаты съезда ЕР приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлаготворительная акция "Елка желаний" в Центральном исполкоме "Единой России"
Благотворительная акция Елка желаний в Центральном исполкоме Единой России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Благотворительная акция "Елка желаний" в Центральном исполкоме "Единой России". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Делегаты съезда партии "Единая Россия" приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе "Движения первых".
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
«
"Участие в "Ёлке желаний" — это возможность совершить чудо для детей в возрасте от 3 до 17 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Новогодние подарки ребятам подготовят делегаты ежегодного съезда партии "Единая Россия": губернаторы, сенаторы, парламентарии, общественные и политические деятели и многие другие. Снять открытки с желаниями делегаты могли в Национальном центре "Россия" 14 декабря. К акции присоединились губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Воронежской области Александр Гусев, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Юрий Нестеренко и другие", - говорится в сообщении.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В этом году к акции уже присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Путин участвует в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
5 декабря, 18:32
 
ОбществоРоссияРязанская областьВоронежская областьПавел МалковАлександр Гусев (губернатор)Сергей Кузнецов (архитектор)Единая РоссияГосдума РФ
 
 
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