https://ria.ru/20241214/elka-1989256255.html

Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний"

Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 14.12.2024

Делегаты съезда ЕР приняли участие в акции "Елка желаний"

Делегаты съезда партии "Единая Россия" приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе "Движения первых". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:05

2024-12-14T21:05

2024-12-14T21:05

общество

россия

рязанская область

воронежская область

павел малков

александр гусев (губернатор)

сергей кузнецов (архитектор)

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Делегаты съезда партии "Единая Россия" приняли участие во Всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе "Движения первых". В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". "Участие в "Ёлке желаний" — это возможность совершить чудо для детей в возрасте от 3 до 17 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Новогодние подарки ребятам подготовят делегаты ежегодного съезда партии "Единая Россия": губернаторы, сенаторы, парламентарии, общественные и политические деятели и многие другие. Снять открытки с желаниями делегаты могли в Национальном центре "Россия" 14 декабря. К акции присоединились губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Воронежской области Александр Гусев, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Юрий Нестеренко и другие", - говорится в сообщении. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В этом году к акции уже присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20241205/putin-1987593785.html

россия

рязанская область

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, рязанская область, воронежская область, павел малков, александр гусев (губернатор), сергей кузнецов (архитектор), единая россия, госдума рф