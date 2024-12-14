https://ria.ru/20241214/ekonomika-1989215899.html
Власти делают все для сохранения стабильности экономики, заявил Медведев
Власти делают все для сохранения стабильности экономики, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Власти делают все для сохранения стабильности экономики, заявил Медведев
Власти РФ делают всё для сохранения стабильности экономики и ее динамичного развития, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:33
2024-12-14T15:33
2024-12-14T16:00
россия
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти РФ делают всё для сохранения стабильности экономики и ее динамичного развития, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве."Значительная часть расходов госбюджета связана с укреплением обороноспособности России, защитой нашей страны от врагов. Тем не менее государство делает всё, чтобы сохранить стабильность экономики и обеспечить ее динамичное развитие, создать потенциал на будущее", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании съезда "Единой России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Власти делают все для сохранения стабильности экономики, заявил Медведев
Медведев: власти делают все для сохранения стабильности и развития экономики