https://ria.ru/20241214/ekonomika-1989215899.html

Власти делают все для сохранения стабильности экономики, заявил Медведев

Власти делают все для сохранения стабильности экономики, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

Власти делают все для сохранения стабильности экономики, заявил Медведев

Власти РФ делают всё для сохранения стабильности экономики и ее динамичного развития, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:33

2024-12-14T15:33

2024-12-14T16:00

россия

дмитрий медведев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_6dd02253d2bac3e102617fe7b7a24706.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти РФ делают всё для сохранения стабильности экономики и ее динамичного развития, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве."Значительная часть расходов госбюджета связана с укреплением обороноспособности России, защитой нашей страны от врагов. Тем не менее государство делает всё, чтобы сохранить стабильность экономики и обеспечить ее динамичное развитие, создать потенциал на будущее", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании съезда "Единой России".

https://ria.ru/20241214/edinstvo-1989221993.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, владимир путин