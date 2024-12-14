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В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию - РИА Новости, 14.12.2024
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22:16 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/egipet-1989261689.html
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию - РИА Новости, 14.12.2024
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию
Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:16
2024-12-14T22:16
в мире
египет
ближний восток
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КАИР, 14 дек - РИА Новости. Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке, сообщило египетское правительство. "Премьер-министр (Египта Мустафа Мадбули - ред.) открыл солнечную электростанцию Abydos 1 в пустыне Ком-Омбо", - говорится в заявлении кабмина Египта. Отмечается, что мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт, инвестиции в проект составили порядка 500 миллионов долларов. Электростанция расположилась на территории площадью 10 тысяч квадратных метров и состоит из двух основных трансформаторов, которые являются крупнейшими на Ближнем Востоке и в Африке. Проект был реализован за 1,5 года, в создании солнечной электростанции участвовала эмиратская компания AMEA Power. Власти Египта планируют к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 42%.
https://ria.ru/20241211/rets-1988621850.html
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египет
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в мире, египет, ближний восток, африка
В мире, Египет, Ближний Восток, Африка
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию

Египет открыл крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке солнечную электростанцию

CC BY-SA 3.0 / Daniel Nussbaum / В Каире
В Каире - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
CC BY-SA 3.0 / Daniel Nussbaum /
В Каире. Архивное фото
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КАИР, 14 дек - РИА Новости. Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке, сообщило египетское правительство.
«
"Премьер-министр (Египта Мустафа Мадбули - ред.) открыл солнечную электростанцию Abydos 1 в пустыне Ком-Омбо", - говорится в заявлении кабмина Египта.
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Отмечается, что мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт, инвестиции в проект составили порядка 500 миллионов долларов.
Электростанция расположилась на территории площадью 10 тысяч квадратных метров и состоит из двух основных трансформаторов, которые являются крупнейшими на Ближнем Востоке и в Африке.
Проект был реализован за 1,5 года, в создании солнечной электростанции участвовала эмиратская компания AMEA Power.
Власти Египта планируют к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 42%.
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