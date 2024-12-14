https://ria.ru/20241214/edinstvo-1989221993.html

Медведев призвал сохранить единство общества

Медведев призвал сохранить единство общества - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев призвал сохранить единство общества

Россия должна сохранить гражданский мир и единство общества, одно из главных условий для этого – полный разгром неонацистов, заявил председатель партии "Единая... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:58

2024-12-14T15:58

2024-12-14T15:58

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия должна сохранить гражданский мир и единство общества, одно из главных условий для этого – полный разгром неонацистов, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР. "Мы должны направить все силы, на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия