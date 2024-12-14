https://ria.ru/20241214/dtp-1989245184.html
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 14.12.2024
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек
Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:19
2024-12-14T19:19
2024-12-14T19:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в Сосновоборском районе Ленобласти на автодороге "Санкт-Петербург- Ручьи" . "Автомобиль "Опель Астра" выехал на полосу встречного движения и столкнулся "лоб в лоб" с автобусом "ПАЗ", который осуществлял движение по маршруту № 677 "Сосновый бор – Котельский". В результате ДТП 32-летний водитель "Опеля" скончался на месте. В автобусе пострадали четыре человека, один из них 12-летний ребенок", - говорится в сообщении. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20241214/podmoskove-1989195227.html
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происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали