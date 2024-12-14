Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 14.12.2024 (обновлено: 19:30 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/dtp-1989245184.html
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 14.12.2024
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек
Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:19
2024-12-14T19:30
происшествия
авто
ленинградская область
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989245955_148:0:1140:558_1920x0_80_0_0_0a13649f9917a30c2bb0d2c8c17f43ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в Сосновоборском районе Ленобласти на автодороге "Санкт-Петербург- Ручьи" . "Автомобиль "Опель Астра" выехал на полосу встречного движения и столкнулся "лоб в лоб" с автобусом "ПАЗ", который осуществлял движение по маршруту № 677 "Сосновый бор – Котельский". В результате ДТП 32-летний водитель "Опеля" скончался на месте. В автобусе пострадали четыре человека, один из них 12-летний ребенок", - говорится в сообщении. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20241214/podmoskove-1989195227.html
ленинградская область
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989245955_57:0:1014:718_1920x0_80_0_0_0f564026584e40a5788f0bf3074798d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек

В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП с рейсовым автобусом в Сосновоборском районе Ленобласти
ДТП с рейсовым автобусом в Сосновоборском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
ДТП с рейсовым автобусом в Сосновоборском районе Ленобласти
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в Сосновоборском районе Ленобласти на автодороге "Санкт-Петербург- Ручьи" .
"Автомобиль "Опель Астра" выехал на полосу встречного движения и столкнулся "лоб в лоб" с автобусом "ПАЗ", который осуществлял движение по маршруту № 677 "Сосновый бор – Котельский". В результате ДТП 32-летний водитель "Опеля" скончался на месте. В автобусе пострадали четыре человека, один из них 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
На трассе "Дон" в Подмосковье произошло шесть ДТП
Вчера, 11:57
 
ПроисшествияАвтоЛенинградская областьСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала