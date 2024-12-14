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Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено - РИА Новости, 14.12.2024
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12:45 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/dtp-1989195394.html
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено - РИА Новости, 14.12.2024
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области, где произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, восстановлено, сообщила журналистам... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:45
2024-12-14T12:45
происшествия
авто
москва
тульская область
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ТУЛА, 14 дек – РИА Новости. Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области, где произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, восстановлено, сообщила журналистам пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Ранее на 141-м километре трассы М-4 "Дон" произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: DAF и FOTON. По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель и пассажир грузовика FOTON. Движение по одной полосе в сторону Москвы было полностью перекрыто. "Движение на участке дороги, где произошло ДТП, восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/dtp-1989187963.html
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происшествия, авто, москва, тульская область
Происшествия, Авто, Москва, Тульская область
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено

В Тульской области восстановили движение по трассе М-4, где произошло ДТП

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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ТУЛА, 14 дек – РИА Новости. Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области, где произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, восстановлено, сообщила журналистам пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Ранее на 141-м километре трассы М-4 "Дон" произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: DAF и FOTON. По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель и пассажир грузовика FOTON. Движение по одной полосе в сторону Москвы было полностью перекрыто.
"Движение на участке дороги, где произошло ДТП, восстановлено", - говорится в сообщении.
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