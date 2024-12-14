https://ria.ru/20241214/dtp-1989195394.html
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено - РИА Новости, 14.12.2024
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области, где произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, восстановлено, сообщила журналистам... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:45
2024-12-14T12:45
2024-12-14T12:45
происшествия
авто
москва
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_0:482:2784:2048_1920x0_80_0_0_b26481cd2b9aafc22beedda3a19e760f.jpg
ТУЛА, 14 дек – РИА Новости. Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области, где произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, восстановлено, сообщила журналистам пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Ранее на 141-м километре трассы М-4 "Дон" произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: DAF и FOTON. По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель и пассажир грузовика FOTON. Движение по одной полосе в сторону Москвы было полностью перекрыто. "Движение на участке дороги, где произошло ДТП, восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/dtp-1989187963.html
москва
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_8334b2371ea5fcfa954c3fabbf2ff3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, тульская область
Происшествия, Авто, Москва, Тульская область
Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено
В Тульской области восстановили движение по трассе М-4, где произошло ДТП