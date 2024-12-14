https://ria.ru/20241214/dtp-1989195394.html

Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено

Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено - РИА Новости, 14.12.2024

Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области восстановлено

Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области, где произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, восстановлено, сообщила журналистам... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:45

2024-12-14T12:45

2024-12-14T12:45

происшествия

авто

москва

тульская область

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ТУЛА, 14 дек – РИА Новости. Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области, где произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, восстановлено, сообщила журналистам пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Ранее на 141-м километре трассы М-4 "Дон" произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: DAF и FOTON. По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель и пассажир грузовика FOTON. Движение по одной полосе в сторону Москвы было полностью перекрыто. "Движение на участке дороги, где произошло ДТП, восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241214/dtp-1989187963.html

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происшествия, авто, москва, тульская область