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На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске - РИА Новости, 14.12.2024
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23:28 14.12.2024 (обновлено: 23:30 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/dnepropetrovsk-1989266251.html
На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске
На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске - РИА Новости, 14.12.2024
На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске
Украинские правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении террористического акта, который привел в действие самодельное взрывное устройство возле... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:28
2024-12-14T23:30
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днепропетровск
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днепр (город)
анатолий шарий
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении террористического акта, который привел в действие самодельное взрывное устройство возле административного здания в центре Днепропетровска, ему грозит пожизненное, сообщает нацполиция страны. Ранее в субботу украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских. Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва у машины возле областного военного комиссариата в Днепропетровске на юго-востоке Украины погибли трое человек, среди них военный. Как следует из сообщения нацполиции, взрыв в Днепропетровске произошел возле одного из админзданий в центральном районе города. В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских. "Полицейские в Днепре (Днепропетровске - ред.) задержали подозреваемого в совершении теракта... задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) Им оказался 37-летний местный житель", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале полиции. Задержанному грозит пожизненное заключение.
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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), анатолий шарий
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Анатолий Шарий
На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске

Нацполиция Украины: подозреваемого в теракта в Днепропетровске задержали

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении террористического акта, который привел в действие самодельное взрывное устройство возле административного здания в центре Днепропетровска, ему грозит пожизненное, сообщает нацполиция страны.
Ранее в субботу украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских. Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва у машины возле областного военного комиссариата в Днепропетровске на юго-востоке Украины погибли трое человек, среди них военный.
Как следует из сообщения нацполиции, взрыв в Днепропетровске произошел возле одного из админзданий в центральном районе города. В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских.
«
"Полицейские в Днепре (Днепропетровске - ред.) задержали подозреваемого в совершении теракта... задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) Им оказался 37-летний местный житель", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале полиции.
Задержанному грозит пожизненное заключение.
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В миреДнепропетровскУкраинаДнепр (город)Анатолий Шарий
 
 
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