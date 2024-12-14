https://ria.ru/20241214/dnepropetrovsk-1989266251.html

На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске

На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске - РИА Новости, 14.12.2024

На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске

Украинские правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении террористического акта, который привел в действие самодельное взрывное устройство возле... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:28

2024-12-14T23:28

2024-12-14T23:30

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении террористического акта, который привел в действие самодельное взрывное устройство возле административного здания в центре Днепропетровска, ему грозит пожизненное, сообщает нацполиция страны. Ранее в субботу украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских. Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва у машины возле областного военного комиссариата в Днепропетровске на юго-востоке Украины погибли трое человек, среди них военный. Как следует из сообщения нацполиции, взрыв в Днепропетровске произошел возле одного из админзданий в центральном районе города. В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских. "Полицейские в Днепре (Днепропетровске - ред.) задержали подозреваемого в совершении теракта... задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) Им оказался 37-летний местный житель", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале полиции. Задержанному грозит пожизненное заключение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), анатолий шарий