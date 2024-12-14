https://ria.ru/20241214/dnepr-1989194280.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 14.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:24
2024-12-14T12:24
2024-12-14T12:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля", - сообщило российское военное ведомство.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 35 боевиков ВСУ