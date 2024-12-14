https://ria.ru/20241214/dnepr-1989194280.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 14.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:24

2024-12-14T12:24

2024-12-14T12:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля", - сообщило российское военное ведомство.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Варвара Скокшина

херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)