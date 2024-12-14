Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 14.12.2024 (обновлено: 12:30 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/dnepr-1989194280.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 14.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:24
2024-12-14T12:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля", - сообщило российское военное ведомство.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 35 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля", - сообщило российское военное ведомство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала