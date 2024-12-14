https://ria.ru/20241214/dietolog-1989174343.html
Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными
Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными - РИА Новости, 14.12.2024
Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными
Чтобы сделать новогодние салаты, оливье и селедку под шубой более полезными, можно заменить майонез на нежирную сметану или йогурт, вместо соленых огурцов... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T03:32
2024-12-14T03:32
2024-12-14T03:32
общество
антонина стародубова
новый год
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чтобы сделать новогодние салаты, оливье и селедку под шубой более полезными, можно заменить майонез на нежирную сметану или йогурт, вместо соленых огурцов положить свежие, а вместо колбасы добавить в салат отварное белое мясо цыпленка или индейки, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Даже такие традиционные блюда, как салат оливье или сельдь под шубой можно сделать более легкими. Попробуйте заменить традиционный майонез, столовая ложка которого содержит около 200 килокалорий, на нежирную сметану или йогурт. Снизьте количество пищевой соли, заменив соленые огурцы в оливье на свежие, вместо колбасы добавьте в салат отварное белое мясо цыпленка или индейки", - рассказала Стародубова. По ее словам, для приготовления селедки под шубой не нужно использовать слишком много майонеза и не стоит досаливать отварные овощи. Для того, чтобы блюдо лучше пропиталось соусом, можно заменить часть майонеза растительным маслом, что не снизит калорийность, но количество пищевой соли в блюде уменьшится.
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общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными
Диетолог: новогодние салаты будут полезнее, если заменить майонез на сметану