https://ria.ru/20241214/dietolog-1989174343.html

Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными

Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными - РИА Новости, 14.12.2024

Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными

Чтобы сделать новогодние салаты, оливье и селедку под шубой более полезными, можно заменить майонез на нежирную сметану или йогурт, вместо соленых огурцов... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:32

2024-12-14T03:32

2024-12-14T03:32

общество

антонина стародубова

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bfe70c04af4c37ee37ecf5053b6aaca.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чтобы сделать новогодние салаты, оливье и селедку под шубой более полезными, можно заменить майонез на нежирную сметану или йогурт, вместо соленых огурцов положить свежие, а вместо колбасы добавить в салат отварное белое мясо цыпленка или индейки, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Даже такие традиционные блюда, как салат оливье или сельдь под шубой можно сделать более легкими. Попробуйте заменить традиционный майонез, столовая ложка которого содержит около 200 килокалорий, на нежирную сметану или йогурт. Снизьте количество пищевой соли, заменив соленые огурцы в оливье на свежие, вместо колбасы добавьте в салат отварное белое мясо цыпленка или индейки", - рассказала Стародубова. По ее словам, для приготовления селедки под шубой не нужно использовать слишком много майонеза и не стоит досаливать отварные овощи. Для того, чтобы блюдо лучше пропиталось соусом, можно заменить часть майонеза растительным маслом, что не снизит калорийность, но количество пищевой соли в блюде уменьшится.

https://rsport.ria.ru/20241129/yaytsa-1586709978.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, антонина стародубова, новый год