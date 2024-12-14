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ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам, пишет Times - РИА Новости, 14.12.2024
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11:53 14.12.2024 (обновлено: 11:54 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/brjussel-1989191985.html
ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам, пишет Times
ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам, пишет Times - РИА Новости, 14.12.2024
ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам, пишет Times
Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда, сообщает газета Times со ссылкой РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:53
2024-12-14T11:54
в мире
брюссель
великобритания
лондон
кир стармер
евросоюз
европейский суд
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда, сообщает газета Times со ссылкой на черновой план переговорной позиции ЕС. "Ценой новой торговой сделки с (британским премьер-министром - ред.) Киром Стармером, в частности, станет предоставление европейским рыбакам доступа в британские воды и признание юрисдикции Европейского суда", - говорится в материале издания. Кроме того, Брюссель хочет добиться уступок по перемещению молодежи. Отмечается, что данная "жесткая" позиция изложена в документе, который будет представлен на следующей неделе Совету европейских министров. Сами переговоры по пересмотру существующей торговой сделки с Лондоном должны начаться уже в следующем году. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия. Нынешний премьер-министр Британии от лейбористов Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
https://ria.ru/20241004/britanija-1976440692.html
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в мире, брюссель, великобритания, лондон, кир стармер, евросоюз, европейский суд, лейбористская партия великобритании
В мире, Брюссель, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Евросоюз, Европейский суд, Лейбористская партия Великобритании
ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам, пишет Times

Times: ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам в рамках новой сделки

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкУлов рыбы
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Марк Редькин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда, сообщает газета Times со ссылкой на черновой план переговорной позиции ЕС.
"Ценой новой торговой сделки с (британским премьер-министром - ред.) Киром Стармером, в частности, станет предоставление европейским рыбакам доступа в британские воды и признание юрисдикции Европейского суда", - говорится в материале издания. Кроме того, Брюссель хочет добиться уступок по перемещению молодежи.
Отмечается, что данная "жесткая" позиция изложена в документе, который будет представлен на следующей неделе Совету европейских министров. Сами переговоры по пересмотру существующей торговой сделки с Лондоном должны начаться уже в следующем году.
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На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
Нынешний премьер-министр Британии от лейбористов Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
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В миреБрюссельВеликобританияЛондонКир СтармерЕвросоюзЕвропейский судЛейбористская партия Великобритании
 
 
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