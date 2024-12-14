ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам, пишет Times
Times: ЕС потребует от Лондона доступ к рыболовецким водам в рамках новой сделки
Улов рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда, сообщает газета Times со ссылкой на черновой план переговорной позиции ЕС.
"Ценой новой торговой сделки с (британским премьер-министром - ред.) Киром Стармером, в частности, станет предоставление европейским рыбакам доступа в британские воды и признание юрисдикции Европейского суда", - говорится в материале издания. Кроме того, Брюссель хочет добиться уступок по перемещению молодежи.
Отмечается, что данная "жесткая" позиция изложена в документе, который будет представлен на следующей неделе Совету европейских министров. Сами переговоры по пересмотру существующей торговой сделки с Лондоном должны начаться уже в следующем году.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
Нынешний премьер-министр Британии от лейбористов Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
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