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Муж "королевы марафонов" Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве - РИА Новости, 14.12.2024
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06:00 14.12.2024 (обновлено: 10:25 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html
Муж "королевы марафонов" Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве
Муж "королевы марафонов" Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве - РИА Новости, 14.12.2024
Муж "королевы марафонов" Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве
Алексей Блиновский, муж Елены Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T06:00
2024-12-14T10:25
происшествия
москва
ярославская область
елена блиновская
сбербанк россии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Алексей Блиновский, муж Елены Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел.Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Апелляция Блиновского поступила в суд первой инстанции 6 декабря. Ее вместе с материалами дела передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. После того, как ее признали банкротом, в дело поступили заявления двух кредиторов: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрены.Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября он сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело в отношении отправившегося в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником его жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241212/blinovskaya-1988755116.html
https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html
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происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Ярославская область, Елена Блиновская, Сбербанк России
Муж "королевы марафонов" Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве

Алексей Блиновский обжаловал решение суда о банкротстве своей жены Елены

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Алексей Блиновский, муж Елены Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел.
Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Апелляция Блиновского поступила в суд первой инстанции 6 декабря. Ее вместе с материалами дела передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Блиновская обжаловала решение о привлечении к налоговой ответственности
12 декабря, 10:36
Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. После того, как ее признали банкротом, в дело поступили заявления двух кредиторов: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрены.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Долг Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил ее юрист
30 ноября, 19:54
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября он сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело в отношении отправившегося в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником его жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Суд не успеет до конца года вынести приговор Блиновской, заявила адвокат
28 ноября, 16:37
 
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