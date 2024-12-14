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Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей - РИА Новости, 14.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:21 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/bilety-1989266081.html
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей - РИА Новости, 14.12.2024
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей
Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:21
2024-12-14T23:21
культура
владислав лантратов
валерий гергиев
большой театр
новости культуры
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 14 декабря начал продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 31 декабря в 12.00 и 19.30. На вечернее представление балета за один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость почти в два раза, составив 95 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов - 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов составило 260 тысяч рублей, что на 30% превысило начальную сумму. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену во вторник днем выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, а вечером - Элеонора Севенард и Владислав Лантратов. За дирижерский пульт встанет сначала маэстро Валерий Гергиев, а после - Павел Клиничев. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
https://ria.ru/20241213/balet-1989125318.html
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владислав лантратов, валерий гергиев, большой театр, новости культуры
Культура, Владислав Лантратов, Валерий Гергиев, Большой театр, Новости культуры
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей

Ставка на парные билеты на "Щелкунчик" превысила начальную стоимость в пять раз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Большого театра России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч, свидетельствуют данные торгов.
Большой театр в 10.00 мск 14 декабря начал продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 31 декабря в 12.00 и 19.30.
На вечернее представление балета за один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость почти в два раза, составив 95 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов - 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов составило 260 тысяч рублей, что на 30% превысило начальную сумму.
Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену во вторник днем выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, а вечером - Элеонора Севенард и Владислав Лантратов. За дирижерский пульт встанет сначала маэстро Валерий Гергиев, а после - Павел Клиничев.
Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
Английский национальный балет - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph
13 декабря, 18:16
 
КультураВладислав ЛантратовВалерий ГергиевБольшой театрНовости культуры
 
 
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