https://ria.ru/20241214/bilety-1989266081.html

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей - РИА Новости, 14.12.2024

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей

Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:21

2024-12-14T23:21

2024-12-14T23:21

культура

владислав лантратов

валерий гергиев

большой театр

новости культуры

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 14 декабря начал продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 31 декабря в 12.00 и 19.30. На вечернее представление балета за один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость почти в два раза, составив 95 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов - 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов составило 260 тысяч рублей, что на 30% превысило начальную сумму. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену во вторник днем выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, а вечером - Элеонора Севенард и Владислав Лантратов. За дирижерский пульт встанет сначала маэстро Валерий Гергиев, а после - Павел Клиничев. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://ria.ru/20241213/balet-1989125318.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав лантратов, валерий гергиев, большой театр, новости культуры