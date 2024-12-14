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На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев - РИА Новости, 14.12.2024
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16:25 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/bezhentsy-1989226691.html
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев - РИА Новости, 14.12.2024
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев
Участники встречи по Сирии, проходившей в Иордании, призвали к созданию условий для добровольного возвращения сирийских беженцев, говорится в итоговом... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:25
2024-12-14T16:25
в мире
сирия
иордания
саудовская аравия
лига арабских государств
обострение ситуации в сирии — 2024
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КАИР, 14 дек - РИА Новости. Участники встречи по Сирии, проходившей в Иордании, призвали к созданию условий для добровольного возвращения сирийских беженцев, говорится в итоговом заявлении, которое опубликовал иорданский МИД. Отмечается, что итоговое заявление было сделано участниками министерского комитета арабских стран по Сирии, в который входят Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Египет и генсек ЛАГ. На встрече в субботу также присутствовали главы МИД ОАЭ и Бахрейна и представители Катара. "Собравшиеся подчеркнули необходимость создания безопасных, жизненных и политических условий для добровольного возвращения сирийских беженцев на их родину и предоставления всей необходимой помощи для этого", - сообщается в заявлении.
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в мире, сирия, иордания, саудовская аравия, лига арабских государств, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, Лига арабских государств, Обострение ситуации в Сирии — 2024
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев

На встрече по Сирии в Иордании призвали создать условия для возвращения беженцев

© AP Photo / Jake SimkinРазрушенная улица в Кобани
Разрушенная улица в Кобани - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Jake Simkin
Разрушенная улица в Кобани. Архивное фото
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КАИР, 14 дек - РИА Новости. Участники встречи по Сирии, проходившей в Иордании, призвали к созданию условий для добровольного возвращения сирийских беженцев, говорится в итоговом заявлении, которое опубликовал иорданский МИД.
Отмечается, что итоговое заявление было сделано участниками министерского комитета арабских стран по Сирии, в который входят Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Египет и генсек ЛАГ. На встрече в субботу также присутствовали главы МИД ОАЭ и Бахрейна и представители Катара.
"Собравшиеся подчеркнули необходимость создания безопасных, жизненных и политических условий для добровольного возвращения сирийских беженцев на их родину и предоставления всей необходимой помощи для этого", - сообщается в заявлении.
Разрушенная улица в Кобани, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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В миреСирияИорданияСаудовская АравияЛига арабских государствОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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