https://ria.ru/20241214/bezhentsy-1989226691.html

На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев

На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев - РИА Новости, 14.12.2024

На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев

Участники встречи по Сирии, проходившей в Иордании, призвали к созданию условий для добровольного возвращения сирийских беженцев, говорится в итоговом... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:25

2024-12-14T16:25

2024-12-14T16:25

в мире

сирия

иордания

саудовская аравия

лига арабских государств

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104471/80/1044718013_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1a2a9aa556b609ccd16bba15a95dd095.jpg

КАИР, 14 дек - РИА Новости. Участники встречи по Сирии, проходившей в Иордании, призвали к созданию условий для добровольного возвращения сирийских беженцев, говорится в итоговом заявлении, которое опубликовал иорданский МИД. Отмечается, что итоговое заявление было сделано участниками министерского комитета арабских стран по Сирии, в который входят Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Египет и генсек ЛАГ. На встрече в субботу также присутствовали главы МИД ОАЭ и Бахрейна и представители Катара. "Собравшиеся подчеркнули необходимость создания безопасных, жизненных и политических условий для добровольного возвращения сирийских беженцев на их родину и предоставления всей необходимой помощи для этого", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20241209/oon-1988172542.html

сирия

иордания

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, иордания, саудовская аравия, лига арабских государств, обострение ситуации в сирии — 2024