https://ria.ru/20241214/bezhentsy-1989226691.html
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев - РИА Новости, 14.12.2024
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев
Участники встречи по Сирии, проходившей в Иордании, призвали к созданию условий для добровольного возвращения сирийских беженцев, говорится в итоговом... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:25
2024-12-14T16:25
2024-12-14T16:25
в мире
сирия
иордания
саудовская аравия
лига арабских государств
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104471/80/1044718013_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1a2a9aa556b609ccd16bba15a95dd095.jpg
КАИР, 14 дек - РИА Новости. Участники встречи по Сирии, проходившей в Иордании, призвали к созданию условий для добровольного возвращения сирийских беженцев, говорится в итоговом заявлении, которое опубликовал иорданский МИД. Отмечается, что итоговое заявление было сделано участниками министерского комитета арабских стран по Сирии, в который входят Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Египет и генсек ЛАГ. На встрече в субботу также присутствовали главы МИД ОАЭ и Бахрейна и представители Катара. "Собравшиеся подчеркнули необходимость создания безопасных, жизненных и политических условий для добровольного возвращения сирийских беженцев на их родину и предоставления всей необходимой помощи для этого", - сообщается в заявлении.
https://ria.ru/20241209/oon-1988172542.html
сирия
иордания
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104471/80/1044718013_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_915fa7d4c9c4e81afab0d8cb600cf549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, иордания, саудовская аравия, лига арабских государств, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, Лига арабских государств, Обострение ситуации в Сирии — 2024
На встрече по Сирии призвали создать условия для возвращения беженцев
На встрече по Сирии в Иордании призвали создать условия для возвращения беженцев