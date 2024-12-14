https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989205511.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:41
2024-12-14T14:41
2024-12-14T14:41
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БпЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
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Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Богомаз: ПВО уничтожили 2 БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области