https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989205511.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:41

2024-12-14T14:41

2024-12-14T14:41

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БпЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина