https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989198995.html
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:37
2024-12-14T13:37
2024-12-14T13:40
курская область
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого декабря в период с 11.30 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, белгородская область, россия, безопасность
Курская область, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и один над Курской