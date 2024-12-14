https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989198995.html

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:37

2024-12-14T13:37

2024-12-14T13:40

курская область

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого декабря в период с 11.30 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html

курская область

белгородская область

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Варвара Скокшина

курская область, белгородская область, россия, безопасность