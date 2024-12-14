https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989189167.html
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:01
2024-12-14T11:01
2024-12-14T11:01
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 09.10 до 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской областью