https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989189167.html

Над Белгородской областью сбили пять беспилотников

Над Белгородской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024

Над Белгородской областью сбили пять беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T11:01

2024-12-14T11:01

2024-12-14T11:01

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 09.10 до 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)