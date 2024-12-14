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Оператор БПЛА рассказал, как вычисляют военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175826.html
Оператор БПЛА рассказал, как вычисляют военнослужащих ВСУ
Оператор БПЛА рассказал, как вычисляют военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
Оператор БПЛА рассказал, как вычисляют военнослужащих ВСУ
Операторы беспилотников российской группировки войск "Юг" настолько хорошо научились распознавать объекты противника, что могут выследить военнослужащих ВСУ по... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T05:08
2024-12-14T05:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Операторы беспилотников российской группировки войск "Юг" настолько хорошо научились распознавать объекты противника, что могут выследить военнослужащих ВСУ по оставленному ими мусору или следам на грунте, рассказал один из операторов с позывным "Мага". "Летаем, смотрим, наблюдаем. Есть задача - смотрим задачу. Нет задачи - ищем противника, выявляем многие точки … Глаз набивается со временем. А так тропинки, блиндажи, окопы, какие-то вспышки, свечения, передвижения, входы в норки, такие моменты. Там мусор появился новый, где вчера его не было. Либо по снегу. Здесь как такового снега нет, по грязи, по следам можем разглядеть, камеры хорошие на "птичке", - сказал "Мага" в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Он также рассказал, что его товарищам не раз приходилось поражать украинскую пехоту во время их попыток перейти поле. Кроме того, операторы замечали взлеты вражеских беспилотников и незамедлительно сбрасывали на их позиции боеприпасы. В результате, по словам "Маги", удалось попасть по терминалу системы Starlink и лишить их связи. Еще один боевой эпизод, о котором поведал оператор беспилотника, - поражение миномета. Российский дрон-разведчик "висел" и смотрел в горизонт, заметил вспышку и подлетел к месту, где она была. Там, как увидели операторы беспилотников, была позиция украинского миномета. По ней незамедлительно отработали и поразили огневую точку, рассказал "Мага".
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988951080.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Оператор БПЛА рассказал, как вычисляют военнослужащих ВСУ

Оператор "Мага": бойцов ВСУ можно выследить по оставленному ими мусору

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Операторы беспилотников российской группировки войск "Юг" настолько хорошо научились распознавать объекты противника, что могут выследить военнослужащих ВСУ по оставленному ими мусору или следам на грунте, рассказал один из операторов с позывным "Мага".
"Летаем, смотрим, наблюдаем. Есть задача - смотрим задачу. Нет задачи - ищем противника, выявляем многие точки … Глаз набивается со временем. А так тропинки, блиндажи, окопы, какие-то вспышки, свечения, передвижения, входы в норки, такие моменты. Там мусор появился новый, где вчера его не было. Либо по снегу. Здесь как такового снега нет, по грязи, по следам можем разглядеть, камеры хорошие на "птичке", - сказал "Мага" в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
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Он также рассказал, что его товарищам не раз приходилось поражать украинскую пехоту во время их попыток перейти поле. Кроме того, операторы замечали взлеты вражеских беспилотников и незамедлительно сбрасывали на их позиции боеприпасы. В результате, по словам "Маги", удалось попасть по терминалу системы Starlink и лишить их связи.
Еще один боевой эпизод, о котором поведал оператор беспилотника, - поражение миномета. Российский дрон-разведчик "висел" и смотрел в горизонт, заметил вспышку и подлетел к месту, где она была. Там, как увидели операторы беспилотников, была позиция украинского миномета. По ней незамедлительно отработали и поразили огневую точку, рассказал "Мага".
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