https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989173968.html
В Брянской области сбили семь украинских беспилотников
В Брянской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
В Брянской области сбили семь украинских беспилотников
Семь БПЛА сбиты средствами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T03:22
2024-12-14T03:22
2024-12-14T03:22
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Семь БПЛА сбиты средствами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили семь украинских беспилотников
Богомаз: ПВО сбила семь украинских БПЛА над Брянской областью