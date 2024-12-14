https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989173968.html

В Брянской области сбили семь украинских беспилотников

В Брянской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024

В Брянской области сбили семь украинских беспилотников

Семь БПЛА сбиты средствами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:22

2024-12-14T03:22

2024-12-14T03:22

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Семь БПЛА сбиты средствами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)