https://ria.ru/20241214/belorussija-1989199643.html

Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса

Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса - РИА Новости, 14.12.2024

Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса

Белоруссия успешно провела стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", говорится в сообщении Государственного военно-промышленного... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:47

2024-12-14T13:47

2024-12-14T13:47

безопасность

белоруссия

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белоруссия успешно провела стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", говорится в сообщении Государственного военно-промышленного комитета. "На 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский" Госкомвоенпромом совместно с министерством обороны Республики Беларусь успешно проведены стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что данные испытания стали очередным этапом принятия изделия на вооружение вооруженных сил Белоруссии. "По результатам испытаний изделие подтвердило все свои заявленные характеристики. Назначенные для стрельбы мишени успешно поражены", - подчеркивается в сообщении. Согласно ему, первый белорусский гранатометный комплекс "Сапфир" предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов. Его отличительными особенностями является то, что изделие оснащается двумя видами боевой части – фугасно-осколочной и кумулятивно-осколочной. В составе изделия есть программируемое взрывательное устройство, которое обеспечивает реализацию двух режимов работы: "контактный" и "траекторный" (подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности). Для повышения плотности огня имеется возможность ведения стрельбы кластером до четырех изделий, при этом в составе кластера могут использоваться как фугасно-осколочные, так и кумулятивно-осколочные изделия. Компоновка в кластер обеспечивает как залповую стрельбу, так и поочередную. "Исходя из особенностей гранатометного комплекса "Сапфир", в первую очередь, наличия электронной системы управления пуском и программируемого взрывательного устройства, имеется большой потенциал по адаптации комплекса на боевые модули, роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240424/lazery-1941986355.html

https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988811198.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, белоруссия