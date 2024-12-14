https://ria.ru/20241214/belorussija-1989199643.html
Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса
Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса - РИА Новости, 14.12.2024
Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса
Белоруссия успешно провела стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", говорится в сообщении Государственного военно-промышленного... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:47
2024-12-14T13:47
2024-12-14T13:47
безопасность
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840826067_0:0:2540:1429_1920x0_80_0_0_87b29b5b77f1618f1f169881f7b288fd.jpg
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белоруссия успешно провела стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", говорится в сообщении Государственного военно-промышленного комитета. "На 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский" Госкомвоенпромом совместно с министерством обороны Республики Беларусь успешно проведены стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что данные испытания стали очередным этапом принятия изделия на вооружение вооруженных сил Белоруссии. "По результатам испытаний изделие подтвердило все свои заявленные характеристики. Назначенные для стрельбы мишени успешно поражены", - подчеркивается в сообщении. Согласно ему, первый белорусский гранатометный комплекс "Сапфир" предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов. Его отличительными особенностями является то, что изделие оснащается двумя видами боевой части – фугасно-осколочной и кумулятивно-осколочной. В составе изделия есть программируемое взрывательное устройство, которое обеспечивает реализацию двух режимов работы: "контактный" и "траекторный" (подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности). Для повышения плотности огня имеется возможность ведения стрельбы кластером до четырех изделий, при этом в составе кластера могут использоваться как фугасно-осколочные, так и кумулятивно-осколочные изделия. Компоновка в кластер обеспечивает как залповую стрельбу, так и поочередную. "Исходя из особенностей гранатометного комплекса "Сапфир", в первую очередь, наличия электронной системы управления пуском и программируемого взрывательного устройства, имеется большой потенциал по адаптации комплекса на боевые модули, роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240424/lazery-1941986355.html
https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988811198.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840826067_360:0:2266:1429_1920x0_80_0_0_e26be5bd1566e627a6838d59dd732eab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия
Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса
Белоруссия успешно испытала гранатометный комплекс "Сапфир"
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белоруссия успешно провела стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", говорится в сообщении Государственного военно-промышленного комитета.
"На 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский" Госкомвоенпромом совместно с министерством обороны Республики Беларусь успешно проведены стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что данные испытания стали очередным этапом принятия изделия на вооружение вооруженных сил Белоруссии
.
"По результатам испытаний изделие подтвердило все свои заявленные характеристики. Назначенные для стрельбы мишени успешно поражены", - подчеркивается в сообщении.
Согласно ему, первый белорусский гранатометный комплекс "Сапфир" предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов.
Его отличительными особенностями является то, что изделие оснащается двумя видами боевой части – фугасно-осколочной и кумулятивно-осколочной. В составе изделия есть программируемое взрывательное устройство, которое обеспечивает реализацию двух режимов работы: "контактный" и "траекторный" (подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности). Для повышения плотности огня имеется возможность ведения стрельбы кластером до четырех изделий, при этом в составе кластера могут использоваться как фугасно-осколочные, так и кумулятивно-осколочные изделия. Компоновка в кластер обеспечивает как залповую стрельбу, так и поочередную.
"Исходя из особенностей гранатометного комплекса "Сапфир", в первую очередь, наличия электронной системы управления пуском и программируемого взрывательного устройства, имеется большой потенциал по адаптации комплекса на боевые модули, роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.