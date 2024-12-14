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Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2024

Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

БПЛА украинских боевиков атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, информации о пострадавших нет, сообщили власти региона. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:37

2024-12-14T19:37

2024-12-14T19:37

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. БПЛА украинских боевиков атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, информации о пострадавших нет, сообщили власти региона. "В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Благо детей детей в автобусе не было", - говорится в сообщении администрации Запорожской области.

https://ria.ru/20240913/vsu-1972591074.html

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