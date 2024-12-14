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Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/avtobus-1989246864.html
Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2024
Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
БПЛА украинских боевиков атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, информации о пострадавших нет, сообщили власти региона. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:37
2024-12-14T19:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. БПЛА украинских боевиков атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, информации о пострадавших нет, сообщили власти региона. "В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Благо детей детей в автобусе не было", - говорится в сообщении администрации Запорожской области.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972591074.html
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запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина
Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в Запорожье
Люди на улице в Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в Запорожье. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. БПЛА украинских боевиков атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, информации о пострадавших нет, сообщили власти региона.
"В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Благо детей детей в автобусе не было", - говорится в сообщении администрации Запорожской области.
Последствия атаки украинского беспилотника в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраина
 
 
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