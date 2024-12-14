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Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2024
Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
БПЛА украинских боевиков атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, информации о пострадавших нет, сообщили власти региона. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:37
2024-12-14T19:37
2024-12-14T19:37
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. БПЛА украинских боевиков атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, информации о пострадавших нет, сообщили власти региона. "В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Благо детей детей в автобусе не было", - говорится в сообщении администрации Запорожской области.
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запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина
Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус