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Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану - РИА Новости, 14.12.2024
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18:43 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/asad-1989241257.html
Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану
Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану - РИА Новости, 14.12.2024
Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что не располагает информацией о том, предоставили ли покинувшему Сирию и прибывшему в Москву РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:43
2024-12-14T18:43
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москва
башар асад
сергей нарышкин
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что не располагает информацией о том, предоставили ли покинувшему Сирию и прибывшему в Москву Башару Асаду государственную охрану. "Это не ко мне вопрос", - ответил Нарышкин, которого журналисты спросили о том, надежно ли защищен сейчас Башар Асад. На вопрос о том, предоставили ли Асаду госохрану, глава СВР сказал: "не знаю". Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988840632.html
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в мире, россия, москва, башар асад, сергей нарышкин, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Сергей Нарышкин, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану

Глава СВР Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что не располагает информацией о том, предоставили ли покинувшему Сирию и прибывшему в Москву Башару Асаду государственную охрану.
"Это не ко мне вопрос", - ответил Нарышкин, которого журналисты спросили о том, надежно ли защищен сейчас Башар Асад. На вопрос о том, предоставили ли Асаду госохрану, глава СВР сказал: "не знаю".
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Медведев рассказал о поддержке правительства Асада
12 декабря, 15:25
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Захарова ответила на вопрос о помощи Асаду
11 декабря, 15:22
 
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