https://ria.ru/20241214/asad-1989241257.html

Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану

Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану - РИА Новости, 14.12.2024

Нарышкин заявил, что не знает, предоставили ли Асаду госохрану

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что не располагает информацией о том, предоставили ли покинувшему Сирию и прибывшему в Москву РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:43

2024-12-14T18:43

2024-12-14T18:43

в мире

россия

москва

башар асад

сергей нарышкин

обострение ситуации в сирии — 2024

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140883/53/1408835331_0:127:2201:1365_1920x0_80_0_0_5a77578472a28c830acb22404b2df7b3.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что не располагает информацией о том, предоставили ли покинувшему Сирию и прибывшему в Москву Башару Асаду государственную охрану. "Это не ко мне вопрос", - ответил Нарышкин, которого журналисты спросили о том, надежно ли защищен сейчас Башар Асад. На вопрос о том, предоставили ли Асаду госохрану, глава СВР сказал: "не знаю". Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988840632.html

https://ria.ru/20241211/rossiya-1988618547.html

россия

москва

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, башар асад, сергей нарышкин, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия