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Зурабишвили высказалась о предстоящих президентских выборах в Грузии - РИА Новости, 14.12.2024
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19:55 13.12.2024 (обновлено: 00:17 14.12.2024)
https://ria.ru/20241213/zurabishvili-1989142682.html
Зурабишвили высказалась о предстоящих президентских выборах в Грузии
Зурабишвили высказалась о предстоящих президентских выборах в Грузии - РИА Новости, 14.12.2024
Зурабишвили высказалась о предстоящих президентских выборах в Грузии
Глава Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, назвала "пародией" и нелегитимными намеченные на субботу выборы президента и отказалась РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-13T19:55
2024-12-14T00:17
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Глава Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, назвала "пародией" и нелегитимными намеченные на субботу выборы президента и отказалась покидать пост главы государства по истечению срока полномочий. В субботу в здании парламента Грузии коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня выберет нового президента. Единственным претендентом на этот пост является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов. "Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс", - заявила Зурабишвили в пятницу на брифинге. По ее словам, предстоящие выборы президента являются "оскорбительными" для грузинского народа. Она также заявила, что уходить с поста президента по истечении срока полномочий не собирается и будет "с народом до конца". Грузию, похоже, ждет еще один скандал, поскольку Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241212/zurabishvili-1988904992.html
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987321512.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Зурабишвили высказалась о предстоящих президентских выборах в Грузии

Зурабишвили отказалась покинуть пост президента по истечению срока полномочий

© AP Photo / Mindaugas KulbisСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Глава Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, назвала "пародией" и нелегитимными намеченные на субботу выборы президента и отказалась покидать пост главы государства по истечению срока полномочий.
В субботу в здании парламента Грузии коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня выберет нового президента. Единственным претендентом на этот пост является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента
12 декабря, 19:44
"Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс", - заявила Зурабишвили в пятницу на брифинге. По ее словам, предстоящие выборы президента являются "оскорбительными" для грузинского народа. Она также заявила, что уходить с поста президента по истечении срока полномочий не собирается и будет "с народом до конца".
Грузию, похоже, ждет еще один скандал, поскольку Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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