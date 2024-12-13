https://ria.ru/20241213/zhestyannikov-1989122421.html

Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства

Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства - РИА Новости, 13.12.2024

Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства

К концу 2024 года часть средств ФОМС Вологодской области осталась не задействована; сэкономленные деньги направили на увеличение объема финансирования... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:12

2024-12-13T18:12

2024-12-13T18:12

вологодская область

сергей жестянников

вологодская область

георгий филимонов

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. К концу 2024 года часть средств ФОМС Вологодской области осталась не задействована; сэкономленные деньги направили на увеличение объема финансирования стационарной медицинской помощи по онкологии, высокотехнологичной помощи и медицинской реабилитации, сообщил в своем-телеграм канале председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Проведен анализ остатков. Считаю, в целом необходимо перезагрузить систему, отладить механику, чтобы средства работали круглый год, а не залеживались. Губернатор Георгий Филимонов ставит задачу по повышению эффективности медицинского звена. Надо использовать все существующие возможности", – написал Жестянников. Спикер Заксобрания Вологодчины отметил, что в медицинские организации средства поступают ежемесячно. "Прозвучало хорошее предложение – мониторить ситуацию каждый месяц, чтобы понимать, сколько средств остаются незадействованными. И оперативно распределять их по востребованным направлениям", – пояснил Жестянников. Он подчеркнул, что держит вопросы на депутатском контроле.

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вологодская область

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сергей жестянников, вологодская область, георгий филимонов, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф