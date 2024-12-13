Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства
Жестянников: необходимо перенастроить работу финансовой системы ФОМС Вологодчины
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. К концу 2024 года часть средств ФОМС Вологодской области осталась не задействована; сэкономленные деньги направили на увеличение объема финансирования стационарной медицинской помощи по онкологии, высокотехнологичной помощи и медицинской реабилитации, сообщил в своем-телеграм канале председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
"Проведен анализ остатков. Считаю, в целом необходимо перезагрузить систему, отладить механику, чтобы средства работали круглый год, а не залеживались. Губернатор Георгий Филимонов ставит задачу по повышению эффективности медицинского звена. Надо использовать все существующие возможности", – написал Жестянников.
Спикер Заксобрания Вологодчины отметил, что в медицинские организации средства поступают ежемесячно. "Прозвучало хорошее предложение – мониторить ситуацию каждый месяц, чтобы понимать, сколько средств остаются незадействованными. И оперативно распределять их по востребованным направлениям", – пояснил Жестянников.
Он подчеркнул, что держит вопросы на депутатском контроле.
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