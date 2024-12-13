Рейтинг@Mail.ru
Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
18:12 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/zhestyannikov-1989122421.html
Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства
Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства - РИА Новости, 13.12.2024
Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства
К концу 2024 года часть средств ФОМС Вологодской области осталась не задействована; сэкономленные деньги направили на увеличение объема финансирования... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:12
2024-12-13T18:12
вологодская область
сергей жестянников
вологодская область
георгий филимонов
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. К концу 2024 года часть средств ФОМС Вологодской области осталась не задействована; сэкономленные деньги направили на увеличение объема финансирования стационарной медицинской помощи по онкологии, высокотехнологичной помощи и медицинской реабилитации, сообщил в своем-телеграм канале председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Проведен анализ остатков. Считаю, в целом необходимо перезагрузить систему, отладить механику, чтобы средства работали круглый год, а не залеживались. Губернатор Георгий Филимонов ставит задачу по повышению эффективности медицинского звена. Надо использовать все существующие возможности", – написал Жестянников. Спикер Заксобрания Вологодчины отметил, что в медицинские организации средства поступают ежемесячно. "Прозвучало хорошее предложение – мониторить ситуацию каждый месяц, чтобы понимать, сколько средств остаются незадействованными. И оперативно распределять их по востребованным направлениям", – пояснил Жестянников. Он подчеркнул, что держит вопросы на депутатском контроле.
https://ria.ru/20241210/bullying-1988498537.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_323ea27df18e329db1ced6db7361459f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей жестянников, вологодская область, георгий филимонов, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Вологодская область, Сергей Жестянников, Вологодская область, Георгий Филимонов, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства

Жестянников: необходимо перенастроить работу финансовой системы ФОМС Вологодчины

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. К концу 2024 года часть средств ФОМС Вологодской области осталась не задействована; сэкономленные деньги направили на увеличение объема финансирования стационарной медицинской помощи по онкологии, высокотехнологичной помощи и медицинской реабилитации, сообщил в своем-телеграм канале председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
"Проведен анализ остатков. Считаю, в целом необходимо перезагрузить систему, отладить механику, чтобы средства работали круглый год, а не залеживались. Губернатор Георгий Филимонов ставит задачу по повышению эффективности медицинского звена. Надо использовать все существующие возможности", – написал Жестянников.
Спикер Заксобрания Вологодчины отметил, что в медицинские организации средства поступают ежемесячно. "Прозвучало хорошее предложение – мониторить ситуацию каждый месяц, чтобы понимать, сколько средств остаются незадействованными. И оперативно распределять их по востребованным направлениям", – пояснил Жестянников.
Он подчеркнул, что держит вопросы на депутатском контроле.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах
10 декабря, 19:39
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковВологодская областьГеоргий ФилимоновФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала