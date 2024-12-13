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Функция для телемедицинского приема появилась на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2024
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Новости Подмосковья
 
14:24 13.12.2024 (обновлено: 15:42 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/zdorove-1989063649.html
Функция для телемедицинского приема появилась на регпортале Подмосковья
Функция для телемедицинского приема появилась на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2024
Функция для телемедицинского приема появилась на регпортале Подмосковья
На региональном портале госуслуг "Здоровье" в Подмосковье сделали функцию, которая позволяет записаться на телемедицинскую консультацию к врачу через главную... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:24
2024-12-13T15:42
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На региональном портале госуслуг "Здоровье" в Подмосковье сделали функцию, которая позволяет записаться на телемедицинскую консультацию к врачу через главную страницу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Теперь записаться на прием к специалисту можно на главной странице выбрав формат "Онлайн-прием". "Для удобства жителей мы открыли возможность выбора между очным визитом к врачу и телемедицинской консультацией. Преимущество онлайн-консультации состоит в том, что не надо тратить время на поездку в поликлинику, достаточно иметь доступ в Интернет. Врач дистанционно может контролировать ход лечения и при необходимости его корректировать, закрыть больничный лист после гриппа, ОРВИ или ковида, продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Также получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и дети. Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно не только на региональном портале госуслуг "Здоровье", но и по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
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Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Функция для телемедицинского приема появилась на регпортале Подмосковья

На главной странице портала "Здоровье" можно записаться на онлайн-консультацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедработник
Медработник - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На региональном портале госуслуг "Здоровье" в Подмосковье сделали функцию, которая позволяет записаться на телемедицинскую консультацию к врачу через главную страницу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Теперь записаться на прием к специалисту можно на главной странице выбрав формат "Онлайн-прием".
"Для удобства жителей мы открыли возможность выбора между очным визитом к врачу и телемедицинской консультацией. Преимущество онлайн-консультации состоит в том, что не надо тратить время на поездку в поликлинику, достаточно иметь доступ в Интернет. Врач дистанционно может контролировать ход лечения и при необходимости его корректировать, закрыть больничный лист после гриппа, ОРВИ или ковида, продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Также получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и дети. Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно не только на региональном портале госуслуг "Здоровье", но и по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
 
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