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Захарова назвала скандальный доклад главы ЮНЕСКО фейковым - РИА Новости, 13.12.2024
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21:16 13.12.2024 (обновлено: 21:26 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html
Захарова назвала скандальный доклад главы ЮНЕСКО фейковым
Захарова назвала скандальный доклад главы ЮНЕСКО фейковым - РИА Новости, 13.12.2024
Захарова назвала скандальный доклад главы ЮНЕСКО фейковым
Западное меньшинство, не выразившее соболезнования в связи с гибелью российских журналистов, разоблачило себя полностью, и лживость будущих заявлений этих стран РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:16
2024-12-13T21:26
россия
юнеско
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Западное меньшинство, не выразившее соболезнования в связи с гибелью российских журналистов, разоблачило себя полностью, и лживость будущих заявлений этих стран о свободе слова будет очевидна всем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после неодобрения доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших журналистов из РФ.Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов ранее заявил журналистам, что доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ, впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада. По словам дипломата, большинство стран-членов ЮНЕСКО не согласились с одиозным докладом, показав сплоченность стран глобального Юга."Всех причастных и неравнодушных, кто направлял письма в поддержку коллег, выражал протест, благодарим. Ваши труды не прошли даром, фейковый доклад не получил одобрения, а лишь был принят к сведению. Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это вранье", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.Телеканал RT также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором она выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал.Кроме того, письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых "демократических" стран ЕС.
https://ria.ru/20241213/yunesko-1989151464.html
https://ria.ru/20241213/doklad-1989150299.html
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96
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россия, юнеско, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, ЮНЕСКО, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала скандальный доклад главы ЮНЕСКО фейковым

Захарова после неодобрения доклада Азуле о журналистах: Запад себя разоблачил

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Западное меньшинство, не выразившее соболезнования в связи с гибелью российских журналистов, разоблачило себя полностью, и лживость будущих заявлений этих стран о свободе слова будет очевидна всем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после неодобрения доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших журналистов из РФ.
Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов ранее заявил журналистам, что доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ, впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада. По словам дипломата, большинство стран-членов ЮНЕСКО не согласились с одиозным докладом, показав сплоченность стран глобального Юга.
Скульптурная композиция Зураба Церетели у штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Письмо в ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов поддержали сотни НКО
Вчера, 21:20
«
"Всех причастных и неравнодушных, кто направлял письма в поддержку коллег, выражал протест, благодарим. Ваши труды не прошли даром, фейковый доклад не получил одобрения, а лишь был принят к сведению. Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это вранье", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.
Телеканал RT также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором она выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал.
Кроме того, письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых "демократических" стран ЕС.
ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов
Вчера, 21:10
 
РоссияЮНЕСКОМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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