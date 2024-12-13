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Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ - РИА Новости, 13.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:12 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/yugra-1989057882.html
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ - РИА Новости, 13.12.2024
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ
Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:12
2024-12-13T14:12
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает Фонд развития Югры. Команду Югры на защите проектов представили директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, заместитель гендиректора АО УК "Промышленные парки Югры" Евгений Карпущенко и первый заместитель главы города Нягани Римма Кокарева. "Управленческая команда Югры отмечена дипломом первой степени за разработку проекта развития особой экономической зоны в рамках реализации образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ" Минэкономразвития России. Югра разделила первенство с Карачаево-Черкесской республикой в категории "Проекты развития действующих ОЭЗ", - говорится в сообщении. По словам Гамузова, оценка Минэкономразвития России работы управленческой команды Югры подтверждает высокий уровень компетенции наших специалистов и проекта развития ОЭЗ "Нягань".
https://ria.ru/20241211/yugra-1988676697.html
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ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ

Проект по развитию ОЭЗ в Югре стал победителем программы Минэкономразвития

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает Фонд развития Югры.
Команду Югры на защите проектов представили директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, заместитель гендиректора АО УК "Промышленные парки Югры" Евгений Карпущенко и первый заместитель главы города Нягани Римма Кокарева.
"Управленческая команда Югры отмечена дипломом первой степени за разработку проекта развития особой экономической зоны в рамках реализации образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ" Минэкономразвития России.
Югра разделила первенство с Карачаево-Черкесской республикой в категории "Проекты развития действующих ОЭЗ", - говорится в сообщении.
По словам Гамузова, оценка Минэкономразвития России работы управленческой команды Югры подтверждает высокий уровень компетенции наших специалистов и проекта развития ОЭЗ "Нягань".
Сургут - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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