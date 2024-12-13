https://ria.ru/20241213/yugra-1989057882.html
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ - РИА Новости, 13.12.2024
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ
Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:12
2024-12-13T14:12
2024-12-13T14:12
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает Фонд развития Югры. Команду Югры на защите проектов представили директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, заместитель гендиректора АО УК "Промышленные парки Югры" Евгений Карпущенко и первый заместитель главы города Нягани Римма Кокарева. "Управленческая команда Югры отмечена дипломом первой степени за разработку проекта развития особой экономической зоны в рамках реализации образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ" Минэкономразвития России. Югра разделила первенство с Карачаево-Черкесской республикой в категории "Проекты развития действующих ОЭЗ", - говорится в сообщении. По словам Гамузова, оценка Минэкономразвития России работы управленческой команды Югры подтверждает высокий уровень компетенции наших специалистов и проекта развития ОЭЗ "Нягань".
https://ria.ru/20241211/yugra-1988676697.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ
Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ
Проект по развитию ОЭЗ в Югре стал победителем программы Минэкономразвития
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает Фонд развития Югры.
Команду Югры на защите проектов представили директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, заместитель гендиректора АО УК "Промышленные парки Югры" Евгений Карпущенко и первый заместитель главы города Нягани Римма Кокарева.
"Управленческая команда Югры отмечена дипломом первой степени за разработку проекта развития особой экономической зоны в рамках реализации образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ" Минэкономразвития России.
Югра разделила первенство с Карачаево-Черкесской республикой в категории "Проекты развития действующих ОЭЗ", - говорится в сообщении.
По словам Гамузова, оценка Минэкономразвития России работы управленческой команды Югры подтверждает высокий уровень компетенции наших специалистов и проекта развития ОЭЗ "Нягань".