https://ria.ru/20241213/yugra-1989057882.html

Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ

Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ - РИА Новости, 13.12.2024

Югра признана одним из лидеров по развитию ОЭЗ

Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:12

2024-12-13T14:12

2024-12-13T14:12

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Проект по развитию особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе стал победителем образовательной программы Минэкономразвития России, сообщает Фонд развития Югры. Команду Югры на защите проектов представили директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, заместитель генерального директора Фонда развития Югры Олеся Стакина, заместитель гендиректора АО УК "Промышленные парки Югры" Евгений Карпущенко и первый заместитель главы города Нягани Римма Кокарева. "Управленческая команда Югры отмечена дипломом первой степени за разработку проекта развития особой экономической зоны в рамках реализации образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ" Минэкономразвития России. Югра разделила первенство с Карачаево-Черкесской республикой в категории "Проекты развития действующих ОЭЗ", - говорится в сообщении. По словам Гамузова, оценка Минэкономразвития России работы управленческой команды Югры подтверждает высокий уровень компетенции наших специалистов и проекта развития ОЭЗ "Нягань".

https://ria.ru/20241211/yugra-1988676697.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ