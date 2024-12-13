В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Между тем тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
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"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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