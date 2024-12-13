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В Латвии заявили, что у ВСУ хватит оружия до лета 2025 года - РИА Новости, 13.12.2024
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09:12 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/vsu-1988958099.html
В Латвии заявили, что у ВСУ хватит оружия до лета 2025 года
В Латвии заявили, что у ВСУ хватит оружия до лета 2025 года - РИА Новости, 13.12.2024
В Латвии заявили, что у ВСУ хватит оружия до лета 2025 года
Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что у Киева хватит имеющегося вооружения до конца лета 2025 года, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:12
2024-12-13T09:12
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что у Киева хватит имеющегося вооружения до конца лета 2025 года, передает агентство Блумберг. "По ее (Браже - ред.) словам, Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием", - говорится в сообщении агентства, взявшего интервью у министра. Она также отметила, что Латвия "уже предоставила Украине (помощь на) около 1% от ВВП и продолжит это делать". Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, киев, россия, сергей марченко, джо байден, сергей лавров, нато, латвия, в мире
Украина, Киев, Россия, Сергей Марченко, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Латвия, В мире
В Латвии заявили, что у ВСУ хватит оружия до лета 2025 года

Глава МИД Латвии Браже сообщила, что у Киева хватит оружия до лета 2025 года

© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что у Киева хватит имеющегося вооружения до конца лета 2025 года, передает агентство Блумберг.
"По ее (Браже - ред.) словам, Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием", - говорится в сообщении агентства, взявшего интервью у министра.
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Она также отметила, что Латвия "уже предоставила Украине (помощь на) около 1% от ВВП и продолжит это делать".
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаКиевРоссияСергей МарченкоДжо БайденСергей ЛавровНАТОЛатвияВ мире
 
 
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