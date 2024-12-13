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"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру - РИА Новости, 13.12.2024
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15:04 13.12.2024 (обновлено: 15:08 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/votum-1989075158.html
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру - РИА Новости, 13.12.2024
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру
Левая партия "Непокорившаяся Франция" заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству вновь назначенного премьера Франсуа Байру, заявила лидер фракции... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:04
2024-12-13T15:08
в мире
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству вновь назначенного премьера Франсуа Байру, заявила лидер фракции партии в парламенте Матильда Пано."У страны есть два очевидных выбора: продолжение политики неудач Франсуа Байру или разрыв. Депутатам будет доступно два варианта: поддержка и спасение (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона или цензура. Мы сделали свой", - написала она в соцсети Х.
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в мире, франция, франсуа байру
В мире, Франция, Франсуа Байру
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру

Непокорившаяся Франция выдвинет вотум недоверия правительству Байру

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкНациональная ассамблея
Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству вновь назначенного премьера Франсуа Байру, заявила лидер фракции партии в парламенте Матильда Пано.
"У страны есть два очевидных выбора: продолжение политики неудач Франсуа Байру или разрыв. Депутатам будет доступно два варианта: поддержка и спасение (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона или цензура. Мы сделали свой", - написала она в соцсети Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Пять бригад". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон в отношении Украины
11 декабря, 10:10
 
В миреФранцияФрансуа Байру
 
 
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