https://ria.ru/20241213/vladivostok-1989146583.html

Во Владивостоке иномарка врезалась в неисправный автобус

Во Владивостоке иномарка врезалась в неисправный автобус - РИА Новости, 13.12.2024

Во Владивостоке иномарка врезалась в неисправный автобус

Водитель иномарки, врезавшейся в неисправный автобус без пассажиров во Владивостоке, госпитализирован, по факту ДТП проводится проверка, сообщает УМВД Приморья. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:18

2024-12-13T20:18

2024-12-13T20:19

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Водитель иномарки, врезавшейся в неисправный автобус без пассажиров во Владивостоке, госпитализирован, по факту ДТП проводится проверка, сообщает УМВД Приморья. По данным полиции, авария произошла на улице Маковского во Владивостоке. Предварительно, водитель автобуса №42 "Санаторий Океан -2-я Речка" совершил вынужденную остановку из-за неисправности колеса. Он высадил пассажиров и выставил знак аварийной остановки, там в автобус и въехал Daihatsu Hijet, двигавшийся в попутном направлении. "В результате ДТП травмы получил 48-летний мужчина-водитель автомобиля Daihatsu Hijet. Мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении. Обстоятельства аварии выясняются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, информирует УМВД.

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происшествия, авто, владивосток, россия