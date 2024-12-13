https://ria.ru/20241213/vinktovki-1989140519.html

На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки

На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки - РИА Новости, 13.12.2024

На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки

Сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2 началась на Украине в рамках подписанного с Чехией соглашения о сотрудничестве, сообщает в пятницу госконцерн... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:39

2024-12-13T19:39

2024-12-13T19:48

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2 началась на Украине в рамках подписанного с Чехией соглашения о сотрудничестве, сообщает в пятницу госконцерн "Укроборонпром". "В ноябре 2024 года на одном из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это – практическое продолжение сотрудничества с Česká zbrojovka – дочерней компанией Colt CZ (Чешская Республика). Соглашение с Česká zbrojovka, предусматривающее локализацию сборки, а в дальнейшем – полное изготовление штурмовых винтовок стандарта НАТО на Украине, было заключено 16 июля текущего года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госконцерна. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/chekhiya-1984723205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, россия, чехия, сергей лавров, нато, укроборонпром, в мире