На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки
"Укроборонпром": на Украине началась сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2
Чешская штурмовая винтовка CZ BREN 2. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2 началась на Украине в рамках подписанного с Чехией соглашения о сотрудничестве, сообщает в пятницу госконцерн "Укроборонпром".
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"В ноябре 2024 года на одном из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это – практическое продолжение сотрудничества с Česká zbrojovka – дочерней компанией Colt CZ (Чешская Республика). Соглашение с Česká zbrojovka, предусматривающее локализацию сборки, а в дальнейшем – полное изготовление штурмовых винтовок стандарта НАТО на Украине, было заключено 16 июля текущего года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госконцерна.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.