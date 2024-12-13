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На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки - РИА Новости, 13.12.2024
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19:39 13.12.2024 (обновлено: 19:48 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/vinktovki-1989140519.html
На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки
На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки - РИА Новости, 13.12.2024
На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки
Сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2 началась на Украине в рамках подписанного с Чехией соглашения о сотрудничестве, сообщает в пятницу госконцерн... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:39
2024-12-13T19:48
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
чехия
сергей лавров
нато
укроборонпром
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2 началась на Украине в рамках подписанного с Чехией соглашения о сотрудничестве, сообщает в пятницу госконцерн "Укроборонпром". "В ноябре 2024 года на одном из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это – практическое продолжение сотрудничества с Česká zbrojovka – дочерней компанией Colt CZ (Чешская Республика). Соглашение с Česká zbrojovka, предусматривающее локализацию сборки, а в дальнейшем – полное изготовление штурмовых винтовок стандарта НАТО на Украине, было заключено 16 июля текущего года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госконцерна. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/chekhiya-1984723205.html
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технологии, украина, россия, чехия, сергей лавров, нато, укроборонпром, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, Чехия, Сергей Лавров, НАТО, Укроборонпром, В мире
На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки

"Укроборонпром": на Украине началась сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2

© Фото : Česká zbrojovka a.s. Чешская штурмовая винтовка CZ BREN 2
Чешская штурмовая винтовка CZ BREN 2 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Česká zbrojovka a.s.
Чешская штурмовая винтовка CZ BREN 2. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сборка чешских штурмовых винтовок BREN-2 началась на Украине в рамках подписанного с Чехией соглашения о сотрудничестве, сообщает в пятницу госконцерн "Укроборонпром".
«
"В ноябре 2024 года на одном из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это – практическое продолжение сотрудничества с Česká zbrojovka – дочерней компанией Colt CZ (Чешская Республика). Соглашение с Česká zbrojovka, предусматривающее локализацию сборки, а в дальнейшем – полное изготовление штурмовых винтовок стандарта НАТО на Украине, было заключено 16 июля текущего года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госконцерна.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаРоссияЧехияСергей ЛавровНАТОУкроборонпромВ мире
 
 
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