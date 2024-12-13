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Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 13.12.2024 (обновлено: 12:55 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989036299.html
Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, считает их необходимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:52
2024-12-13T12:55
россия
украина
специальная военная операция на украине
москва
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, считает их необходимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия сохраняет свою открытость к переговорам. Только вчера мы подчеркивали, что мы - и президент (России Владимир - ред.) Путин об этом неоднократно говорил - мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей 2022 года", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241212/peskov-1988819251.html
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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил Песков

Песков: Россия открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, считает их необходимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою открытость к переговорам. Только вчера мы подчеркивали, что мы - и президент (России Владимир - ред.) Путин об этом неоднократно говорил - мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей 2022 года", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном
12 декабря, 14:13
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Песков рассказал, когда закончится СВО
10 декабря, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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