Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил Песков
Песков: Россия открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, считает их необходимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою открытость к переговорам. Только вчера мы подчеркивали, что мы - и президент (России Владимир - ред.) Путин об этом неоднократно говорил - мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей 2022 года", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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