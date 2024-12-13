https://ria.ru/20241213/ukraina-1989014005.html

В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Винницкой области прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:00

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2024-12-13T12:01

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Серия взрывов произошла в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 10.42 мск звучит на всей территории Украины. "Группа ракет сейчас находится в Винницкой области. Там звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241213/odessa-1989001802.html

https://ria.ru/20241213/energetiki-1989009828.html

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