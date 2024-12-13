https://ria.ru/20241213/ukraina-1988994714.html

В Одессе и Ивано-Франковске прогремели взрывы

В Одессе и Ивано-Франковске прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Одессе и Ивано-Франковске прогремели взрывы

Серия взрывов раздалась в Одессе на юге Украины и в Ивано-Франковске области на западе страны, сообщило местное информагентство Укринформ. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:19

2024-12-13T10:19

2024-12-13T10:19

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Серия взрывов раздалась в Одессе на юге Украины и в Ивано-Франковске области на западе страны, сообщило местное информагентство Укринформ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 09.40 мск звучит на всей территории Украины. "В Ивано-Франковске и Одессе слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В свою очередь издание "Общественное. Новости", сообщал о взрывах в Ивано-Франковской области. Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241213/vsu-1988958099.html

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946853.html

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