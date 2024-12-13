https://ria.ru/20241213/ukraina-1988956941.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 13.12.2024
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:56
2024-12-13T08:56
2024-12-13T09:06
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории страны."В городе слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале.В свою очередь Верховная рада в своем Telegram-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину".Ранее украинское информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988948035.html
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Кременчуг, В мире, Геннадий Труханов, Верховная Рада Украины