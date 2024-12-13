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В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 13.12.2024 (обновлено: 07:22 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988951658.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской области Украины на фоне ранее объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:15
2024-12-13T07:22
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской области Украины на фоне ранее объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Харьковская область — взрывы", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области с 05.17 мск звучит воздушная тревога.Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Одесской области и Буче Киевской области.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщал о поражении химического производства в Павлограде Днепропетровской области и ангара с техникой ВСУ в Ромнах Сумской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удары в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области, а также по аэродрому в Мирнограде Полтавской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html
https://ria.ru/20240310/general-1932098008.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской области Украины на фоне ранее объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Харьковская область — взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области с 05.17 мск звучит воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Одесской области и Буче Киевской области.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщал о поражении химического производства в Павлограде Днепропетровской области и ангара с техникой ВСУ в Ромнах Сумской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удары в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области, а также по аэродрому в Мирнограде Полтавской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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