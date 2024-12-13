https://ria.ru/20241213/ubiystvo-1988936704.html

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов - РИА Новости, 13.12.2024

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов

Десятки тысяч долларов собрали анонимные доноры в США в поддержку Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы страховой медицинской компании... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:36

2024-12-13T01:36

2024-12-13T01:36

в мире

сша

нью-йорк (город)

пенсильвания

amazon

mcdonald's corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988604049_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_fc5dd3f4b5890692805c822c4357157b.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Десятки тысяч долларов собрали анонимные доноры в США в поддержку Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы страховой медицинской компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС. В поддержку Манджоне были созданы несколько онлайн-фондов, в том числе на краудфандинговом сайте GiveSendGo, который по состоянию на полдень четверга собрал более 50 тысяч долларов. Площадка была создана анонимной группой, называющей себя "Юридический комитет 4 декабря" - день, в который был убит глава UnitedHealthcare. "Мы здесь не для того, чтобы праздновать насилие, но мы верим в конституционное право на справедливое юридическое представительство", - говорится в заявлении группы. На краудфандинговую кампанию пожертвовали более 1500 анонимных доноров по всей стране. В заявлении для ABC представитель GiveSendGo сказал, что компания "руководствуется принципом не определять заранее виновность или невиновность". Как отмечает телеканал, другие краудфандинговые сайты, такие как GoFundMe, закрыли кампании по сбору пожертвований на защиту Манджоне. В заявлении GoFundMe говорится, что условия предоставления его услуг запрещают сбор средств на юридическую защиту лиц, совершивших насильственные преступления. Компания Amazon в свою очередь удалила со своих сайтов товары с изображением Манджоне, в том числе футболки и сумки с надписью "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - слова, которые, по словам полиции, были выгравированы на гильзах, обнаруженных на месте убийства. Адвокат подозреваемого Томас Дики заявил, что его клиент не признает себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.

https://ria.ru/20241211/unitedhealthcare-1988595961.html

https://ria.ru/20241211/ssha-1988538312.html

https://ria.ru/20241211/voznagrazhdenie-1988530804.html

сша

нью-йорк (город)

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), пенсильвания, amazon, mcdonald's corporation