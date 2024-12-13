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Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов - РИА Новости, 13.12.2024
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01:36 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ubiystvo-1988936704.html
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов - РИА Новости, 13.12.2024
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов
Десятки тысяч долларов собрали анонимные доноры в США в поддержку Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы страховой медицинской компании... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:36
2024-12-13T01:36
в мире
сша
нью-йорк (город)
пенсильвания
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Десятки тысяч долларов собрали анонимные доноры в США в поддержку Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы страховой медицинской компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС. В поддержку Манджоне были созданы несколько онлайн-фондов, в том числе на краудфандинговом сайте GiveSendGo, который по состоянию на полдень четверга собрал более 50 тысяч долларов. Площадка была создана анонимной группой, называющей себя "Юридический комитет 4 декабря" - день, в который был убит глава UnitedHealthcare. "Мы здесь не для того, чтобы праздновать насилие, но мы верим в конституционное право на справедливое юридическое представительство", - говорится в заявлении группы. На краудфандинговую кампанию пожертвовали более 1500 анонимных доноров по всей стране. В заявлении для ABC представитель GiveSendGo сказал, что компания "руководствуется принципом не определять заранее виновность или невиновность". Как отмечает телеканал, другие краудфандинговые сайты, такие как GoFundMe, закрыли кампании по сбору пожертвований на защиту Манджоне. В заявлении GoFundMe говорится, что условия предоставления его услуг запрещают сбор средств на юридическую защиту лиц, совершивших насильственные преступления. Компания Amazon в свою очередь удалила со своих сайтов товары с изображением Манджоне, в том числе футболки и сумки с надписью "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - слова, которые, по словам полиции, были выгравированы на гильзах, обнаруженных на месте убийства. Адвокат подозреваемого Томас Дики заявил, что его клиент не признает себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
https://ria.ru/20241211/unitedhealthcare-1988595961.html
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сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), пенсильвания, amazon, mcdonald's corporation
В мире, США, Нью-Йорк (город), Пенсильвания, Amazon, McDonald's Corporation
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare собрали 50 тысяч долларов

Анонимные доноры в США собрали десятки тысяч долларов в поддержку Манджоне

© AP Photo / Pennsylvania State PoliceЛуиджи Манджоне в полицейском участке
Луиджи Манджоне в полицейском участке - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Pennsylvania State Police
Луиджи Манджоне в полицейском участке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Десятки тысяч долларов собрали анонимные доноры в США в поддержку Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы страховой медицинской компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС.
В поддержку Манджоне были созданы несколько онлайн-фондов, в том числе на краудфандинговом сайте GiveSendGo, который по состоянию на полдень четверга собрал более 50 тысяч долларов. Площадка была создана анонимной группой, называющей себя "Юридический комитет 4 декабря" - день, в который был убит глава UnitedHealthcare.
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"Мы здесь не для того, чтобы праздновать насилие, но мы верим в конституционное право на справедливое юридическое представительство", - говорится в заявлении группы.
На краудфандинговую кампанию пожертвовали более 1500 анонимных доноров по всей стране. В заявлении для ABC представитель GiveSendGo сказал, что компания "руководствуется принципом не определять заранее виновность или невиновность".
Как отмечает телеканал, другие краудфандинговые сайты, такие как GoFundMe, закрыли кампании по сбору пожертвований на защиту Манджоне. В заявлении GoFundMe говорится, что условия предоставления его услуг запрещают сбор средств на юридическую защиту лиц, совершивших насильственные преступления.
Компания Amazon в свою очередь удалила со своих сайтов товары с изображением Манджоне, в том числе футболки и сумки с надписью "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - слова, которые, по словам полиции, были выгравированы на гильзах, обнаруженных на месте убийства.
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Адвокат подозреваемого Томас Дики заявил, что его клиент не признает себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям.
Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
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