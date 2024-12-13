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В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2024
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:58
2024-12-13T17:58
2024-12-13T17:58
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Черниговской и Днепропетровской областях была объявлена в период с 17.41 мск по 17.48 мск, а в Сумской и Полтавской она звучит более получаса. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Россия
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу