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В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА во второй раз за ночь объявили в Воронежской области. Об этом написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:03
2024-12-13T06:03
2024-12-13T06:03
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
воронежская область
белгородская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА во второй раз за ночь объявили в Воронежской области. Об этом написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 0.35 мск, отбой прозвучал в 5.30. Во второй раз опасность объявили спустя 14 минут, в 5.44. "К сожалению, вынуждены вновь объявить опасность атаки БПЛА в Воронежской области. Прошу сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС России", - написал губернатор Александр Гусев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, технологии, воронежская область, белгородская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Воронежская область, Белгородская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА