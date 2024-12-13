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В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024

В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА во второй раз за ночь объявили в Воронежской области. Об этом написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T06:03

2024-12-13T06:03

2024-12-13T06:03

специальная военная операция на украине

происшествия

технологии

воронежская область

белгородская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА во второй раз за ночь объявили в Воронежской области. Об этом написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 0.35 мск, отбой прозвучал в 5.30. Во второй раз опасность объявили спустя 14 минут, в 5.44. "К сожалению, вынуждены вновь объявить опасность атаки БПЛА в Воронежской области. Прошу сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС России", - написал губернатор Александр Гусев.

https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html

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Дарья Буймова

происшествия, технологии, воронежская область, белгородская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)