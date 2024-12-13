https://ria.ru/20241213/temrezov-1988999577.html

Темрезов дал старт акции "Елка желаний" в КЧР

Темрезов дал старт акции "Елка желаний" в КЧР - РИА Новости, 13.12.2024

Темрезов дал старт акции "Елка желаний" в КЧР

Глава КЧР Рашид Темрезов дал старт Всероссийской новогодней акции "Елка желаний" в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:48

2024-12-13T10:48

2024-12-13T10:48

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов дал старт Всероссийской новогодней акции "Елка желаний" в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Вместе c руководителем региона в мероприятии приняли участие члены правительства региона, сотрудники администрации главы и правительства КЧР, руководители территориальных подразделений федеральных структур по КЧР. "Дал старт Всероссийской новогодней акции, инициированной президентом России Владимиром Путиным, "Елка желаний" в Карачаево-Черкесии. Вместе с коллегами – членами правительства, администрации главы и правительства КЧР, депутатами парламента, руководителями территориальных подразделений федеральных структур по КЧР исполним мечты и желания детишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и ограниченными возможностями здоровья, детей сирот. Уверен, в акции примут участие и коллеги в городах и районах республики", – сообщил в официальных аккаунтах в соцсетях Темрезов. В этом году Глава КЧР исполнит желания Трофименко Эвелины (10 лет), Гаппоевой Карины (15 лет), Москаевой Ульяны (11 лет) – девочки мечтают о наушниках. Бештаов Аслан (10 лет), Магометов Умар (16 лет) получат от главы республики музыкальные инструменты. Мальчику Коблеву Аслану (11 лет) Темрезов подарит набор опытов для детей, а девочке Скрыпченко Виктории (девять лет) игрушечную собаку на поводке. Самым маленьким девочкам – Калахановой Сафии (шесть лет) и Карачаевой Жанне (пять лет) вручат наборы для творчества. Кроме того, глава КЧР сообщил, что всегда рад принимать участие в таких акциях и пообещал лично вручить детям подарки. "Все пожелания, снятые с елки, обязательно исполню в ближайшее время и вручу подарки детям лично. Всегда очень рад принимать участие в таких мероприятиях и исполнять детские желания и мечты. Делаю это с особым интересом и удовольствием!" – цитирует пресс-служба Темрезова. Руководитель региона пожелать детям и жителям Карачаево-Черкесии мира, благополучия и успехов. "Пусть все задуманное сбудется!", – добавил он.

https://ria.ru/20241212/krch-1988873353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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рашид темрезов