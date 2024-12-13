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В Самарской области четыре ветерана СВО получили авто с ручным управлением

В Самарской области четыре ветерана СВО получили авто с ручным управлением - РИА Новости, 13.12.2024

В Самарской области четыре ветерана СВО получили авто с ручным управлением

Четыре ветерана СВО получили автомобили с ручным управлением в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:56

2024-12-13T21:56

2024-12-13T21:56

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досааф

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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Четыре ветерана СВО получили автомобили с ручным управлением в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. С инициативой обеспечить автомобилями бойцов, которые лишены возможности ходить, ранее выступила заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Предложение поддержал президент России Владимир Путин. После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство госфонд получил право закупать транспортные средства. "В регионе ветеранам, которые получили тяжелое ранение во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции, продолжают вручать личный транспорт с ручным управлением. Такие авто получили уже четыре человека", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Автомобили оснащены специальным рычагом, который позволяет выполнять ручное управление и переключать газ и тормоз. В машине сохранены педали, которыми также можно пользоваться. Управлять транспортом учат на базе автошколы ДОСААФ в Самарской области, в первый набор обучающихся попали семь человек. "Военнослужащих обучаем с октября. Сначала учились на автодроме, сейчас перешли на езду по городу, ездим по маршрутам. Парни вообще молодцы. У них все получается, и, главное, есть огромное желание научиться", — сообщил мастер производственного обучения вождению Павел Харьков. Сейчас в Самарской области для поддержки военнослужащих и их близких предусмотрено около 40 мер. Большое внимание уделяется социализации ветеранов СВО. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева действует программа "Школа героев", созданная по аналогии с президентской программой "Время героев". Кадровая программа региона призвана помочь бойцам СВО и членам их семей получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

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общество, самарская область, россия, владимир путин, вячеслав федорищев, досааф, спецоперация