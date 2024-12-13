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Волонтеры Бурятии собрали новогодние подарки для бойцов СВО - РИА Новости, 13.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:57 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/svo-1989091687.html
Волонтеры Бурятии собрали новогодние подарки для бойцов СВО
Волонтеры Бурятии собрали новогодние подарки для бойцов СВО - РИА Новости, 13.12.2024
Волонтеры Бурятии собрали новогодние подарки для бойцов СВО
Около 400 волонтеров в Бурятии собрали подарки для бойцов СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:57
2024-12-13T15:57
надежные люди
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 13 дек – РИА Новости. Около 400 волонтеров в Бурятии собрали подарки для бойцов СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Наши волонтеры собрали новогодние подарки для бойцов СВО. Работа шла три дня, в три смены по три часа. Около 400 человек объединились, чтобы собрать всё, что нужно, с душой и заботой", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Мешки для подарков с надписями "С Новым Годом" на бурятском языке отшивала местная трикотажная фабрика "Ажур-Текс". В каждый подарок вложены письма школьников Бурятии. "Наши волонтеры — настоящая сила. Работали четко, слаженно и искренне, понимая, что это не просто подарки, а знак поддержки и благодарности нашим защитникам", - отметил Цыденов. Ранее он отмечал, что каждый боец из Бурятии, находящийся на СВО, получит новогодний подарок от республики. "Это важно для поддержания праздничного настроения, боевого духа и связи между теми, кто находится на передовой, и теми, кто живет здесь", - сказал он.
https://ria.ru/20241213/svo-1989046796.html
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РИА Новости
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60
алексей цыденов
Надежные люди, Алексей Цыденов
Волонтеры Бурятии собрали новогодние подарки для бойцов СВО

Около 400 волонтеров в Бурятии собрали новогодние подарки для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба главы БурятииВолонтеры Бурятии собрали новогодние подарки бойцам на СВО
Волонтеры Бурятии собрали новогодние подарки бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
Волонтеры Бурятии собрали новогодние подарки бойцам на СВО
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УЛАН-УДЭ, 13 дек – РИА Новости. Около 400 волонтеров в Бурятии собрали подарки для бойцов СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Наши волонтеры собрали новогодние подарки для бойцов СВО. Работа шла три дня, в три смены по три часа. Около 400 человек объединились, чтобы собрать всё, что нужно, с душой и заботой", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Мешки для подарков с надписями "С Новым Годом" на бурятском языке отшивала местная трикотажная фабрика "Ажур-Текс". В каждый подарок вложены письма школьников Бурятии.
"Наши волонтеры — настоящая сила. Работали четко, слаженно и искренне, понимая, что это не просто подарки, а знак поддержки и благодарности нашим защитникам", - отметил Цыденов.
Ранее он отмечал, что каждый боец из Бурятии, находящийся на СВО, получит новогодний подарок от республики. "Это важно для поддержания праздничного настроения, боевого духа и связи между теми, кто находится на передовой, и теми, кто живет здесь", - сказал он.
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Вчера, 13:32
 
Надежные людиАлексей Цыденов
 
 
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