https://ria.ru/20241213/svo-1988960442.html
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза - РИА Новости, 13.12.2024
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза
Очередная партия груза для сахалинских бойцов весом 24 тонны отправится к Новому году в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:28
2024-12-13T09:28
2024-12-13T09:28
надежные люди
сахалин
южно-сахалинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416560_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_293fa74e58cf8926b7a9ccc1ad117328.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Очередная партия груза для сахалинских бойцов весом 24 тонны отправится к Новому году в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Жители Сахалина и Курил собрали почти 3 тысячи адресных посылок для островных бойцов. Это станет поздравлением землякам с наступающим Новым годом и Рождеством. Общая масса укомплектованного груза составила 24 тонны", - рассказал представитель пресс-службы. По его словам, посылки к отправке подготовили волонтеры, студенты Политехнического колледжа Сахалинского госуниверситета, представители узбекской диаспоры Сахалинской области и инструктор пункта отбора 2-го разряда Южно-Сахалинска Восточного военного округа, старший сержант Дастонбек Сайдалиев. С начала проведения специальной военной операции по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20241213/pomosch-1988952030.html
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416560_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_110cf75a53297778c71128e2fc5ad3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, южно-сахалинск
Надежные люди, Сахалин, Южно-Сахалинск
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза
Сахалин собрал к Новому году для земляков на передовой 24 тонны груза
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Очередная партия груза для сахалинских бойцов весом 24 тонны отправится к Новому году в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Жители Сахалина и Курил собрали почти 3 тысячи адресных посылок для островных бойцов. Это станет поздравлением землякам с наступающим Новым годом и Рождеством. Общая масса укомплектованного груза составила 24 тонны", - рассказал представитель пресс-службы.
По его словам, посылки к отправке подготовили волонтеры, студенты Политехнического колледжа Сахалинского госуниверситета, представители узбекской диаспоры Сахалинской области и инструктор пункта отбора 2-го разряда Южно-Сахалинска Восточного военного округа, старший сержант Дастонбек Сайдалиев.
С начала проведения специальной военной операции по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".