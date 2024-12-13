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Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза - РИА Новости, 13.12.2024
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Надежные люди
 
09:28 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/svo-1988960442.html
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза - РИА Новости, 13.12.2024
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза
Очередная партия груза для сахалинских бойцов весом 24 тонны отправится к Новому году в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:28
2024-12-13T09:28
надежные люди
сахалин
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Очередная партия груза для сахалинских бойцов весом 24 тонны отправится к Новому году в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Жители Сахалина и Курил собрали почти 3 тысячи адресных посылок для островных бойцов. Это станет поздравлением землякам с наступающим Новым годом и Рождеством. Общая масса укомплектованного груза составила 24 тонны", - рассказал представитель пресс-службы. По его словам, посылки к отправке подготовили волонтеры, студенты Политехнического колледжа Сахалинского госуниверситета, представители узбекской диаспоры Сахалинской области и инструктор пункта отбора 2-го разряда Южно-Сахалинска Восточного военного округа, старший сержант Дастонбек Сайдалиев. С начала проведения специальной военной операции по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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сахалин, южно-сахалинск
Надежные люди, Сахалин, Южно-Сахалинск
Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза

Сахалин собрал к Новому году для земляков на передовой 24 тонны груза

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военные. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Очередная партия груза для сахалинских бойцов весом 24 тонны отправится к Новому году в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Жители Сахалина и Курил собрали почти 3 тысячи адресных посылок для островных бойцов. Это станет поздравлением землякам с наступающим Новым годом и Рождеством. Общая масса укомплектованного груза составила 24 тонны", - рассказал представитель пресс-службы.
По его словам, посылки к отправке подготовили волонтеры, студенты Политехнического колледжа Сахалинского госуниверситета, представители узбекской диаспоры Сахалинской области и инструктор пункта отбора 2-го разряда Южно-Сахалинска Восточного военного округа, старший сержант Дастонбек Сайдалиев.
С начала проведения специальной военной операции по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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