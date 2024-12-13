https://ria.ru/20241213/svet-1989110010.html

Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела

Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела - РИА Новости, 13.12.2024

Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела

Жители города Шебекино и пяти сел в Шебекинском округе Белгородской области попали под временное отключение электроснабжения из-за обстрела со стороны Украины,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:26

2024-12-13T17:26

2024-12-13T17:35

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

шебекино

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Жители города Шебекино и пяти сел в Шебекинском округе Белгородской области попали под временное отключение электроснабжения из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Поступила информация, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии — частично без света остаются город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате прилёта снаряда в трёх жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240507/obstrel-1944398837.html

шебекино

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)