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Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 13.12.2024 (обновлено: 17:35 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/svet-1989110010.html
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела - РИА Новости, 13.12.2024
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела
Жители города Шебекино и пяти сел в Шебекинском округе Белгородской области попали под временное отключение электроснабжения из-за обстрела со стороны Украины,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:26
2024-12-13T17:35
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Жители города Шебекино и пяти сел в Шебекинском округе Белгородской области попали под временное отключение электроснабжения из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Поступила информация, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии — частично без света остаются город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате прилёта снаряда в трёх жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240507/obstrel-1944398837.html
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происшествия, жкх, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела

Гладков: жители Шебекино и 5 сел в округе остались без света после обстрела ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Жители города Шебекино и пяти сел в Шебекинском округе Белгородской области попали под временное отключение электроснабжения из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Поступила информация, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии — частично без света остаются город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате прилёта снаряда в трёх жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХШебекиноБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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