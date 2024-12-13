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Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела - РИА Новости, 13.12.2024
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела
Жители города Шебекино и пяти сел в Шебекинском округе Белгородской области попали под временное отключение электроснабжения из-за обстрела со стороны Украины,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:26
2024-12-13T17:26
2024-12-13T17:35
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Жители города Шебекино и пяти сел в Шебекинском округе Белгородской области попали под временное отключение электроснабжения из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Поступила информация, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии — частично без света остаются город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате прилёта снаряда в трёх жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240507/obstrel-1944398837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела
Гладков: жители Шебекино и 5 сел в округе остались без света после обстрела ВСУ