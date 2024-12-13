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Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств - РИА Новости, 13.12.2024
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по региону в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:32
2024-12-13T17:32
2024-12-13T18:04
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РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по региону в Telegram."По результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области в отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.Следственное управление СК сегодня сообщило о задержании министра здравоохранения Владимирской области, его обвиняют в присвоении средств и превышении полномочий.По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, занимая пост главврача Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, после чего часть денег они отдавали ему. Мужчина продолжил заниматься этим и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года. При получении очередной суммы 11 декабря его задержали с поличным сотрудники УФСБ. По предварительной оценке, фигурант таким образом получил более 400 тысяч рублей.В пресс-службе УФСБ по региону уточнили, что сотрудники ведомства выявили и задокументировали "противоправную деятельность <...> Янина В. А.".
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происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области за превышение полномочий