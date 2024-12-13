https://ria.ru/20241213/sud-1989111386.html

Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств

Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств - РИА Новости, 13.12.2024

Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств

Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по региону в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:32

2024-12-13T17:32

2024-12-13T18:04

происшествия

владимирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по региону в Telegram."По результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области в отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.Следственное управление СК сегодня сообщило о задержании министра здравоохранения Владимирской области, его обвиняют в присвоении средств и превышении полномочий.По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, занимая пост главврача Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, после чего часть денег они отдавали ему. Мужчина продолжил заниматься этим и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года. При получении очередной суммы 11 декабря его задержали с поличным сотрудники УФСБ. По предварительной оценке, фигурант таким образом получил более 400 тысяч рублей.В пресс-службе УФСБ по региону уточнили, что сотрудники ведомства выявили и задокументировали "противоправную деятельность <...> Янина В. А.".

https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988074237.html

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происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)