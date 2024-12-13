Рейтинг@Mail.ru
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 13.12.2024 (обновлено: 18:04 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/sud-1989111386.html
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств - РИА Новости, 13.12.2024
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по региону в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:32
2024-12-13T18:04
происшествия
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989119298_467:222:807:414_1920x0_80_0_0_c059801794ff47a5a9e544279e1230d9.jpg
РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по региону в Telegram.&quot;По результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области в отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — уточнили в ведомстве.Следственное управление СК сегодня сообщило о задержании министра здравоохранения Владимирской области, его обвиняют в присвоении средств и превышении полномочий.По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, занимая пост главврача Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, после чего часть денег они отдавали ему. Мужчина продолжил заниматься этим и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года. При получении очередной суммы 11 декабря его задержали с поличным сотрудники УФСБ. По предварительной оценке, фигурант таким образом получил более 400 тысяч рублей.В пресс-службе УФСБ по региону уточнили, что сотрудники ведомства выявили и задокументировали "противоправную деятельность &lt;...&gt; Янина В. А.".
https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988074237.html
https://ria.ru/20241212/lyubimov-1988913795.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989119298_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b8c2bb4b7e05804124973bf90f3a103a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств

Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области за превышение полномочий

© Фото : СУ СК России по Владимирской областиВалерий Янин в суде
Валерий Янин в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : СУ СК России по Владимирской области
Валерий Янин в суде
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Суд заключил под стражу министра здравоохранения Владимирской области, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по региону в Telegram.
«

"По результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области в отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.

Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
По делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей
9 декабря, 06:18
Следственное управление СК сегодня сообщило о задержании министра здравоохранения Владимирской области, его обвиняют в присвоении средств и превышении полномочий.
По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, занимая пост главврача Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, после чего часть денег они отдавали ему. Мужчина продолжил заниматься этим и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года. При получении очередной суммы 11 декабря его задержали с поличным сотрудники УФСБ. По предварительной оценке, фигурант таким образом получил более 400 тысяч рублей.
В пресс-службе УФСБ по региону уточнили, что сотрудники ведомства выявили и задокументировали "противоправную деятельность <...> Янина В. А.".
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Арестованному экс-губернатору Рязанской области грозит срок до 15 лет
12 декабря, 20:31
 
ПроисшествияВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала