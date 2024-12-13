https://ria.ru/20241213/stomatologiya-1988948242.html

Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов без показаний

Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов без показаний - РИА Новости, 13.12.2024

Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов без показаний

Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов без показаний, за это стоматологическая клиника заплатила более 1 миллиона рублей штрафа и возмещение морального... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:47

2024-12-13T05:47

2024-12-13T05:47

происшествия

хабаровский край

хабаровск

хабаровский район

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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов без показаний, за это стоматологическая клиника заплатила более 1 миллиона рублей штрафа и возмещение морального вреда, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в октябре 2023 года. Женщина хотела вылечить зубы и поставить зубные протезы в стоматологической клинике Хабаровска. По указанию лечащего врача ей удалили 16 зубов и поставили протезы, не соответствующие физиологической особенности. У пациентки возникли сильные осложнения и боли. При неоднократном обращении в медклинику проблемы не устранялись, а дискомфорт усиливался. Пострадавшая в итоге обратилась в другую стоматологию, где ей и сообщили, что необходимости в удалении такого числа зубов не было, а способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям. "Прокуратура Хабаровского района поддержала исковые требования 55-летней местной жительницы о возмещении вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг... Решением Хабаровского районного суда с медицинской организации взысканы денежные средства, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг на общую сумму 1,1 миллиона рублей", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

https://ria.ru/20240506/nauka-1943655365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, хабаровск, хабаровский район